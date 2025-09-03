Trump alaba como “hermosa ceremonia” el “impresionante” desfile militar en China

Si Xi Jinping pretendía epatar a Donald Trump con el histórico desfile militar para conmemorar el 80 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, en el que ha estado acompañado de Vladimir Putin, Kim Jong-un y una veintena de líderes del Sur Global, lo ha conseguido. El presidente de Estados Unidos ha reconocido este miércoles que siguió el desfile, que ha tildado de “hermosa ceremonia” e “impresionante”, y lo ha leído como un mensaje desde Pekín: “Entiendo la razón por la que la hicieron; esperaban que yo estuviera viendo y yo estaba viendo”, ha dicho el mandatario en el Despacho Oval antes del inicio de una reunión bilateral con el nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki.

La víspera, en un mensaje en Truth Social, Trump había pedido a Xi que diera sus “cálidos recuerdos” a Putin y Kim “conforme conspiran contra EEUU”. Pero este martes cuando la prensa le ha preguntado sobre esa supuesta conspiración el líder de Washington no ha querido dar respuesta. “Mi relación con todos es muy buena, vamos a descubrir cuánto en una o dos semanas”, ha dicho crípticamente.

Con su tono Trump eludía entrar en el trasfondo de los mensajes que están llegando en los últimos días desde Chinas. Porque el imponente despliegue de poderío militar y de alianzas en el desfile llega tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se subrayó la fuerza de ese eje que planta cara a Washington y Occidente con protagonistas como el líder de la India, Narendra Modi.