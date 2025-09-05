Trump critica la multa multimillonaria de Bruselas contra Google y amenaza con represalias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este viernes la multa multimillonaria impuesta por la Comisión Europea contra el gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas y ha amenazado con represalias.

"Europa ha impuesto hoy un multa de 3.500 millones de dólares (2.950 millones de euros) a otra gran empresa estadounidense, Google, desfalcándola en la práctica para financiar inversiones y empleos estadounidenses. Esto se suma a las numerosas multas e impuestos contra Google y otras empresas tecnológicas", ha manifestado.

Así, ha expresado que "¡es una injusticia que el contribuyente estadounidense no tolerará!". "Como ya he dicho, mi Administración no permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan", ha dicho, amagando con iniciar un procedimiento ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos.

"Me veré obligado a iniciar un procedimiento de la sección 301 para anular las injustas sanciones impuestas a estas empresas estadounidenses contribuyentes", ha dicho, en referencia a la solicitud de una investigación sobre si un gobierno extranjero está realizando prácticas comerciales que perjudican a la economía estadounidense y que, si determina que existen, puede imponer aranceles adicionales.

El magnate neoyorquino ha recordado que Apple "se vio obligada a pagar" otra multa multimillonaria que, en su opinión, "no debería haberse aplicado", y ha propuesto que "recuperen su dinero". "No podemos permitir que esto le suceda a la brillante e inaudita creatividad estadounidense", ha agregado.

La Comisión Europea ha multado con 2.950 millones de euros al gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas al menos desde 2014 y hasta la fecha en el sector de la tecnología publicitaria (adtech), por ejemplo por favorecer a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores 'online'.

La decisión, que se esperaba desde hace días pero se especuló con que fue aplazada por las tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, implica que Google debe poner fin de inmediato a estas prácticas contra la competencia y, al mismo tiempo, tomar medidas para evitar conflictos de intereses inherentes a lo largo de la cadena de suministro.