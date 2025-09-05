Venezuela califica a Marco Rubio de "nazi" por asegurar que Maduro es un narcotraficante

Venezuela acusó al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de aplicar una "lógica nazi y gansteril" que "niega la evidencia" y busca "inventar enemigos" al rechazar un informe de la ONU sobre el tráfico de drogas que le asigna a ese país el 5% del tráfico hacia Estados Unidos mientras que el 87% de los cargamentos lo hacen por el océano Pacífico ecuatoriano y colombiano. Según el ministro de Exteriores, Yván Gil, Rubio busca "sembrar odio para encubrir fracasos" de la Administración de Donald Trump. El responsable de la diplomacia del magnate republicano visitó Ecuador, donde tuvo una reunión con el presidente Daniel Noboa durante la cual se anunció que Los Choneros y Los Lobos, las principales bandas narcotraficantes nacidas en las prisiones, han sido consideradas "narcoterroristas" y, por lo tanto, susceptibles de ser atacadas de la misma forma que fue hundida una lancha en el Caribe que presuntamente transportaba droga procedente de Venezuela, según Washington. "Dicen que Venezuela no está envuelta en el tráfico de drogas porque Naciones Unidas dice que no lo está. ¡Pero no me importa lo que dice ONU! ¡Porque la ONU no sabe lo que está diciendo! ", dijo el secretario de Estado, y añadió: "Maduro está acusado por un gran jurado del distrito sur de Nueva York". Para Estados Unidos "no existe duda de que Maduro es un narcotraficante"

Rubió advirtió que Washington seguirá identificando y eliminando a los traficantes de drogas extranjeros sin el consentimiento de sus países de origen. Tales acciones podrían no ser necesarias si los traficantes provienen de naciones amigas que "cooperan con Estados Unidos" porque sus Gobiernos "nos van a ayudar a encontrar a estas personas y a eliminarlas, si es necesario".

Para Gil, la intervención de Rubio en Quito es fruto del "nerviosismo" que intenta "tapar su absoluta derrota en la política de persecución contra América Latina. Y para mayor ironía, se sienta al lado de Daniel Noboa: el bananero que ya no exporta frutas sino drogas hacia EE.UU. y Europa, con la complicidad de la DEA".

Inquietud venezolana

Diosdado Cabello, el número dos del madurismo acusó a la Casa Blanca de haber incurrido en graves violaciones legales al hundir supuestamente una embarcación en aguas internacionales, provocando la muerte de 11 personas. Cabello pareció dejar de lado la hipótesis de que las imágenes del ataque habían sido hechas con inteligencia artificial. Prefirió sostener que la acción no respetó la Convención de la ONU sobre el Derecho del mar y la Convención de Viena de 1988 sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes el derecho a la vida, al no capturar, detener y juzgar a los ciudadanos a bordo.

En este contexto, Maduro anunció la activación del primer ciclo de las Unidades Comunales de Milicia (UCM) y reservistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a partir del 5 de septiembre. El Palacio de Miraflores se propone reforzar la "organización y movilización de fuerzas en los 5.336 Circuitos Comunales del país". Maduro se propone a su vez convocar este viernes a ocho millones de personas alistadas en la Milicia Nacional Bolivariana, junto con los reservistas.

"Su tiempo se acabó"

La líder derechista, María Corina Machado, habló con Fox News para corroborar la hipótesis de Trump. Maduro, dijo, es "la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos" y "está equivocado si piensa que esto nos va a detener". La dirigente de Vente Venezuela respondió a Cabello, quien dijo que Washington profundiza su embestida, la oposición aliada a la Casa Blanca será objeto de represalias. "En nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer al presidente Trump y a su administración por reconocer lo que está atravesando Venezuela". Venezuela, dijo, se ha convertido con el madurismo en una "corporación narcoterrorista" cuyas actividades no solo afectan a Estados Unidos sino América Latina. "Se trata de salvar vidas, no solo venezolanas, sino también las del pueblo estadounidense". Maduro, aseguró, se siente como "un animal enjaulado" y es "tiempo de que se vaya".

