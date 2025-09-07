Shigeru Ishiba
Dimite el primer ministro de Japón ante las críticas y divisiones en el seno de su partido
Shigeru Ishiba ha lamentado durante una rueda de prensa la pérdida de la mayoría parlamentaria
EP
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha anunciado este domingo su dimisión a medida que aumentan las críticas en su contra y se acrecientan las divisiones en el seno de su formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD).
Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa en la que ha lamentado la pérdida de la mayoría parlamentaria y en la que ha dado respuesta a los continuos llamamientos realizados por miembros de su propio partido, que insistían en la necesidad de que renunciara a la secretaría general de la formación y, por ende, al cargo.
"Siempre he dicho que decidiré qué hacer en el momento oportuno. Dado que las negociaciones arancelarias con Estados Unidos están avanzando, creo que ahora es el momento oportuno", ha explicado Ishiba, que ha aclarado que quiere dar paso a la "próxima generación", según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.
Su dimisión llega tras la aplastante derrota sufrida por su partido en las recientes elecciones a la Cámara Alta. Ahora, ha aclarado que "cumplirá con su deber hasta que la formación elija a su nuevo líder".
- La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Cuenta atrás para La Noche en Blanco 2025, así se prepara Badajoz
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Cierra la mítica perfumería de la calle Menacho de Badajoz: '29 años después, me despido