Guerra en Oriente Próximo
El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
El país hebreo da un nuevo paso hacia la ocupación de la capital del enclave
EFE
Jerusalén
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee instó a los gazatíes este martes por la madrugada a evacuar toda la ciudad de Gaza.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", anunció por su cuenta de X.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
- Cierra la mítica perfumería de la calle Menacho de Badajoz: '29 años después, me despido
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena
- Cuenta atrás para La Noche en Blanco 2025, así se prepara Badajoz
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- Fallece Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de Santa Engracia de Badajoz durante 25 años
- El incendio de una vivienda obliga a evacuar un edificio de Badajoz