Israel ataca la delegación de Hamás en Doha mientras discutía el alto el fuego en la Franja, según Al Jazeera

El ataque lanzado por Israel este martes contra Doha tuvo como objetivo una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás mientras estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, informó el canal catarí Al Jazeera. "Ataque a la delegación negociadora de Hamás durante su reunión en Doha. La reunión fue atacada mientras se discutía la propuesta del presidente (estadounidense, Donald) Trump de un alto el fuego", aseguró una fuente de alto rango de Hamás a Al Jazeera.

Según el Ejército de Israel la acción ha sido un "bombardeo de precisión" contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha afirmado que el objetivo del ataque ha sido "la cúpula de la organización terrorista Hamás". "Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha agregado.

"Antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia", ha señalado, antes de reiterar que "seguirá operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre".

En las conversaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza Qatar ejerce de mediador.