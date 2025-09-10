Indonesia
Al menos 13 muertos por inundaciones en la zona de Bali
EFE
Al menos 13 personas han muerto en Indonesia, nueve de ellas en la turística isla de Bali, debido a las inundaciones causadas por unas fuertes precipitaciones que continúan este miércoles, mientras las autoridades buscan a seis desaparecidos, según informó la agencia local de rescates Basarnas.
En un comunicado, los equipos de socorro explicaron que 123 localidades de Bali y de la vecina provincia de Nusa Tenggara Occidental registran inundaciones de diferente severidad y que al menos cuatro puentes y dieciséis edificaciones colapsaron debido al mal tiempo. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las identidades de los fallecidos.
En Bali, el enclave turístico por excelencia de Indonesia, se registran intensas precipitaciones desde la noche del martes y varias zonas han sufrido inundaciones, entre ellas las zonas sureñas de Jembrana, Gianyar, Tabanan y Klungkung y la capital balinesa, Denpasar, donde se ubica uno de los principales aeropuertos internacionales del país.
Dos personas siguen desaparecidas en la isla, visitada cada año por millones de turistas extranjeros, a las que se suman otras cuatro en paradero desconocido en Nusa Tenggara Occidental.
Bali se mantiene este miércoles en riesgo de nuevos deslizamientos de tierra y otros daños potenciales asociados a las lluvias, que van de moderadas a extremas dependiendo de las zonas, de acuerdo con la agencia meteorológica indonesia, que prevé un tiempo más moderado para el resto de la semana. "Ante cualquier indicio de peligro, evacuar inmediatamente antes de que las condiciones empeoren", alertaron las autoridades locales.
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
- El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
- Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
- Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
- Fallece Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de Santa Engracia de Badajoz durante 25 años
- Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz
- Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha