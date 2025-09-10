Crisis internacional
Washington carga contra España por las medidas contra Israel
Agencias / Redacción
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos considera "profundamente preocupantes" las últimas medidas anunciadas por el Gobierno español contra Israel, que limitan el acceso a los puertos y el espacio aéreo españoles a buques y aviones que transportan armas para Israel. En un comunicado a la agencia de noticias Reuters, EEUU determina que "es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas murieron en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas", declaró el portavoz en un correo electrónico enviado a Reuters el miércoles.
Washington ha transmitido esta valoración en un correo electrónico remitido a la agencia Reuters. La consolidación del embargo de armas, la prohibición de tránsito por puertos españoles o de aeronaves por el espacio aéreo nacional que transporten material de defensa destinado a Israel fueron algunas de las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez, ante la presión de la opinión pública en España y en Europa, y de los socios de Gobierno. Las protestas en torno a la participación de un equipo de Israel en La Vuelta son un ejemplo de este clima de animadversión ante la actividad militar de Israel en Gaza.
El objetivo actual del Gobierno de Netanyahu es convertir en ruinas la ciudad de Gaza y concentrar a la población en el sur de la Franja. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, recordó "los crímenes de España contra el pueblo judío" y prohibió la entrada en Israel a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud, Sira Rego.
