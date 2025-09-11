La democracia retrocede en el mundo por noveno año consecutivo y la libertad de prensa cae a su peor nivel en medio siglo

La democracia sigue perdiendo vigor en el mundo, amenazada por las corrientes autoritarias pero también por las reticencias de sus principales estandartes a seguir promoviéndola. Por noveno año consecutivo, la mayoría de los países del mundo sufrieron en 2024 un deterioro en su desempeño democrático, según el análisis del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la caída consecutiva más prolongada desde que el prestigioso organismo con sede en Estocolmo iniciara sus registros hace medio siglo. Las dudas sobre la credibilidad electoral o las deficiencias del Estado de derecho explican parte del retroceso, pero no solo. IDEA señala que la libertad de prensa se ha reducido en 43 países, el desplome más acentuado desde 1975.

“La democracia se enfrenta a una tormenta perfecta de resurgimiento autocrático y una profunda incertidumbre debido a los enormes cambios sociales y económicos”, asegura Kevin Casas-Zamora, secretario general de IDEA Internacional, en el último informe anual del organismo. “Para contraatacar, las democracias necesitan proteger elementos clave de la democracia, como las elecciones y el Estado de derecho, pero también reformar profundamente el gobierno para que brinde equidad, inclusión y prosperidad compartida”. La violenta revuelta popular en Nepal, propulsada por la corrupción y los privilegios de la élite dirigente, es un buen ejemplo de cómo la falta de equidad puede arruinar la paz social.

El deterioro democrático no siempre es aparente. El año pasado fue un año de superciclo electoral. Cerca de1.600 millones de personas acudieron a votar. Pero en uno de cada cinco países se produjeron irregularidades que pusieron en entredicho la credibilidad de los resultados, el peor desempeño en tres décadas. Sucedió en países con bajo desempeño democrático como Mozambique o Pakistán, pero también en algunos con mayor tradición, como Corea del Sur o Georgia, según IDEA Internacional.

En total 94 países, un 54% de los 173 analizados por el organismo, sufrieron algún tipo de retroceso democrático respecto a su desempeño hace cinco años. Ya fuera en derechos, representación, Estado de derecho o participación democrática, las cuatro grandes categorías que IDEA utiliza para su análisis. Del otro lado, 55 países (32%) mejoraron al menos en un ámbito. Gran parte de los avances globales se registraron en África, pero también en Chile, Brasil o Polonia, donde la salida del Partido Ley y Justicia del poder ha frenado la deriva antidemocrática que padecía el país.

El impacto de Trump

En cualquier caso, al retroceso generalizado no ayuda la decision de algunos países de reducir sus esfuerzos para promover la democracia en el mundo. El informe se detiene en el caso de Estados Unidos que, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, ha “reducido significativamente tanto su respaldo diplomatico como financiero al apoyo internacional de la democracia”. Una medidas que, según IDEA Internacional, “están contribuyendo a debilitar los esfuerzos de democratización en el mundo”.

El organismo también señala las políticas del republicano amenazan seriamente la independencia y credibilidad de las instituciones estadounidenses. “Se están convirtiendo en un punto de referencia para los excesos del poder Ejecutivo y ofreciendo más aliento a los líderes populistas autoritarios que a los defensores de la democracia”. Como ejemplo de esas políticas, alude a los esfuerzos de la Administración para restringir la libertad académica, criminalizar las protestas o poner en duda la integridad electoral.

Libertad de prensa amenazada

Respecto a la libertad de prensa, el informe señala que ha menguado en 43 países, cerca de un 25% de los analizados. Una dinámica que supone “una seria amenaza para la rendición de cuentas y la participación política informada”. Los principales retrocesos se produjeron en Afganistán con el retorno de los talibanes al poder y otros países envueltos en conflictos civiles como Myanmar y Burkina Faso. Pero también en países más estables y democráticos como Argentina, Austria, Grecia, Reino Unido, Eslovaquia o Italia, donde sus agencias de inteligencia han sido acusadas de usar software espía contra periodistas y defensores de los migrantes.

Los ataques contra los medios independientes cotizan al alza, así como las “campañas organizadas por determinados intereses” con el fin de “socavar la credibilidad de los medios independientes y de los periodistas que vigilan al poder”, añade citando un informe del relator especial de la ONU para la protección de la libertad de expresión. En sentido contrario, IDEA Internacional aplaude el plan de regeneración democrática del Gobierno español para “mejorar tanto la independencia de los medios como el derecho a la información”.

