Dos cazas rumanos despegan ante la entrada de un dron ruso

Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron ruso, en un incidente que el Gobierno de Bucarest calificó de agresión, durante otro ataque ruso a instalaciones en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rumanía.

"La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional", anunció el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, minutos después de una primer comunicado en el que no se había identificado el origen del aparato.

El ministro señaló que dos cazas F-16 despegaron "urgentemente" y rastrearon la aeronave no tripulada hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Mosteanu añadió que la población de la zona no corrió peligro y advirtió que "Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa".

El Ministerio de Defensa había informado previamente de que los aviones detectaron el dron sobre las 18.23 (17.23 en horario peninsular español), unos 15 minutos después de haber despegado. La misión de los aparatos era vigilar el espacio aéreo ante la presencia del dron tras los ataques aéreos rusos de hoy contra infraestructuras ucranianas en el Danubio, cerca de la frontera rumana.

Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.

La Fuerza Aérea polaca y sus aliados de la OTAN han sido movilizados este sábado para cubrir el espacio aéreo de Polonia tras recibirse informes de una posible amenaza de drones rusos en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que obligó, además, al cierre del aeropuerto de la ciudad de Lublin. Rumanía ya desplegó dos F-16 el pasado día 10 ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo, la misma noche en la que Polonia derribó varios de esos aparatos que invadieron su territorio.