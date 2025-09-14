La UE condena la incursión de drones rusos en Rumanía y la califica de “amenaza” para la seguridad regional

Dos países de la UE han denunciado incursiones de drones rusos en su espacio aéreo en la última semana. El caso más reciente se produjo en Rumanía, donde el Ejército interceptó este sábado un avión no tripulado que había penetrado en su territorio. “Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa”, declaró el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, quien detalló que cazas de las Fuerzas Aéreas escoltaron al dron hasta que desapareció del radar a unos 20 kilómetros de la frontera.

En Polonia, también fronteriza con Ucrania, las autoridades alertaron la presencia de cerca de una veintena de drones rusos sobrevolando su territorio. El incidente llevó a desplegar un operativo conjunto en el que participaron cazas polacos, neerlandeses, italianos y alemanes, y que supuso, por primera vez, el ataque a drones rusos por parte de un socio de la OTAN en su propio territorio.

Aunque aún no se ha demostrado la intencionalidad del Kremlin, los analistas coinciden en que Moscú busca poner a prueba las defensas europeas y de la Alianza Atlántica. En este contexto, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha calificado este domingo de “inaceptable” la incursión registrada en Rumanía.

La respuesta de la UE y la OTAN

"La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos es otra infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE", ha escrito Kallas en X. "Esta continua escalada imprudente amenaza la seguridad regional. Nos solidarizamos con Rumania. Estoy en contacto cercano con el gobierno rumano".

En la misma línea, Kallas subrayó que “la guerra de Rusia se está intensificando, no terminando”, en un mensaje en referencia al incidente ocurrido en Polonia. Kallas aseguró además estar en contacto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien el viernes anunció la operación militar ‘Centinela oriental’, destinada a reforzar la defensa en el flanco este de Europa. A esta iniciativa ya se han sumado Dinamarca, con dos cazas F-16, Francia, con tres Rafale, y Alemania, con cuatro Eurofighter. También han confirmado su participación Reino Unido y España, aunque sin precisar qué forma tomará su participación.

La respuesta coordinada de la Alianza Atlántica llegó inmediatamente después de la incursión de drones rusos en Polonia, un hecho que llevó a Varsovia a invocar el artículo IV del Tratado del Atlántico Norte. Este mecanismo se activa cuando “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad" de un miembro se considera amenazada y conlleva la convocatoria urgente de los aliados para coordinar, en este caso, una reacción común frente a la provocación rusa.

Suscríbete para seguir leyendo