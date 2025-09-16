Alemania rechaza las reparaciones de guerra por la ocupación nazi que reclama el presidente de Polonia

Berlín promete todo su apoyo militar a Varsovia frente a Rusia, pero responde con un 'nein' a las exigencias de reparaciones de guerra por la ocupación nazi presentadas por el presidente polaco, el ultraconservador Karol Nawrocki. "El caso está jurídicamente zanjado", aseguraron fuentes de la presidencia germana, tras la reunión entre Nawrocki y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier. Desde la oficina del canciller, Friedrich Merz, se optó por destacar los esfuerzos hechos por la reconciliación "tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial" y la necesidad de responder "a los desafíos defensivos" del presente.

Nawrocki, en el cargo desde agosto, acudió a Berlín dispuesto a trasladar tanto al presidente como al canciller la reclamación de su partido, Ley y Justicia (PiS), que estima en 1,3 billones de euros los estragos causados por la invasión y ocupación nazi. Alemania considera zanjado ese asunto en virtud del acuerdo de agosto de 1953, por el que Polonia, entonces país satélite de la Unión Soviética, renunciaba a pedir reparaciones a la República Democrática Alemana (RDA). El ultranacionalismo polaco niega la validez de un acuerdo suscrito entre esas dos extintas dictaduras comunistas.

Nawrocki insistió este martes en su reclamación a través del sensacionalista diario 'Bild'. El semanario político 'Der Spiegel' filtró por su parte la propuesta del Gobierno de Merz de aportar una fuerte contribución financiera y militar a la defensa de Polonia. Alemania estuvo entre los aliados implicados en el operativo activado por la OTAN tras la irrupción de 19 drones rusos en el espacio aéreo polaco. Participa además en la iniciativa militar Centinela Oriental para reforzar el flanco este de la Alianza y tiene unidades defensivas Patriot desplegadas en la región fronteriza polaco-ucraniana.

Blindaje indefinido

Varsovia mantendrá blindada su frontera con Bielorrusia incluso cuando terminen las maniobras Zapad 2025 del Ejército ruso y sus aliados bielorrusos, con unos 30.000 soldados. Inicialmente, Polonia anunció solo el sellado temporal de la región fronteriza y del llamado 'corredor de Suwalki', la franja entre Polonia y Lituania hasta el enclave ruso de Kaliningrado.

Este martes el Ministerio del Interior polaco precisó que se mantendrán indefinidamente esas medidas, pese a sus obstáculos para el tránsito de mercancías con Lituania. También desde este martes se celebran otras maniobras de la OTAN en territorio polaco, con 30.000 soldados polacos, suecos, noruegos y estadounidenses.

