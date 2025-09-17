Caso sin resolver
Liberan al principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann preso en Alemania
Christian Brückner cumplía condena por la violación de una anciana en la localidad portuguesa de Praia Da Luz en el 2005
Agencias
El principal sospechoso en el mediático caso de la desaparición de Madeleine McCann ha sido puesto en libertad en Alemania, donde cumplía condena por un delito no relacionado con este caso.
Christian Brückner salió de la cárcel en el coche de su abogado. No se le vio en el vehículo, pero la policía confirmó que abandonó la prisión de Sehnde. Había sido condenado por violar a una anciana en Praia da Luz, Portugal, en 2005, y se le colocará una tobillera electrónica tras su salida de la prisión de Sehnde, cerca de Hannover. Este ciudadano alemán de 48 años nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con el caso McCann. Niega cualquier implicación.
Madeleine desapareció en el complejo turístico portugués de Praia da Luz en 2007. Ella y sus hermanos se habían quedado durmiendo en un apartamento vacacional mientras sus padres, Kate y Gerry, iban a un restaurante cercano. La desaparición de Madeleine se ha convertido en uno de los casos de personas desaparecidas sin resolver más mediáticos del mundo.
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana (Badajoz)
- Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz
- Método Barre: el nuevo deporte de moda entre las mujeres de Badajoz
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Visita histórica de la patrona de Badajoz a la iglesia de San Agustín