Siria e Israel, "muy cerca" de firmar un pacto de seguridad con la mediación de EEUU

Siria e Israel están "muy cerca, en cuestión de días" de firmar un pacto de seguridad que termine con los ataques constantes del Estado hebreo contra su vecino árabe. Desde la caída, el pasado diciembre, del régimen de Asad, el Ejército israelí ha estado bombardeando constantemente toda Siria, en más de 1.000 ocasiones, e incluso, con soldados sobre el terreno, ha aumentado territorio ocupado al sur de Damasco, en territorios de la provincia de Quneitra, colindante a los Altos del Golán ocupados por Israel desde 1967.

"Nuestras negociaciones podrían traer resultados en cuestión de días. Para nosotros, llegar a un acuerdo es una necesidad, y buscamos un acuerdo que respete el espacio aéreo sirio y nuestra unidad territorial. Todo esto será controlado por Naciones Unidas”, dijo este miércoles por la noche, en una reunión en Damasco con la prensa, el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa.

Sus declaraciones llegaron pocas horas antes del inicio, este jueves, de una reunión entre Siria e Israel en Bakú, Azerbaiyán, con la mediación de Estados Unidos. El embajador estadounidense en Turquía y enviado especial en Siria, Tom Barrack, de hecho, está también presente en las conversaciones en el pequeño país caucásico.

Según filtraciones a la prensa, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha convertido este acuerdo en una prioridad en el corto plazo, y espera poder rubricar la firma la semana que viene en Nueva York, cuando Al Sharaa atienda y se dirija, por primera vez, a la asamblea general de Naciones Unidas.

Cuestiones sin respuesta

Este posible acuerdo entre Damasco y Tel Aviv, sin embargo, no significa que las rencillas entre los dos países, aún en guerra oficialmente, hayan terminado: el acuerdo pasa por alto el reconocimiento mutuo de ambos países, según filtraciones de la negociación, y tampoco menciona el futuro y el estatus internacional de los Altos del Golán, de donde de hecho salió refugiada, durante la invasión israelí, la familia de Al Sharaa.

"Es aún demasiado temprano para discutir sobre los Altos del Golán. Es una discusión muy difícil. Lo que buscamos es conseguir un acuerdo similar al acuerdo de desescalada de 1974", dijo el presidente interino sirio. Ese acuerdo creó una zona desmilitarizada entre los dos países. La zona ha sido ocupada por Israel y sus incursiones constantes durante los últimos meses.

Las negociaciones entre los dos países ocurrieron sobre todo durante junio y julio de este año, pero fueron dinamitadas por la violencia sectaria que estalló en julio en la región de Sweida, en el sur de Siria. Israel, al ver el envío de soldados sirios al sur, empezó una campaña de bombardeos y ataques que le llevó incluso a bombardear y destruir la sede del Ministerio de Defensa sirio en Damasco. Tel Aviv también bombardeó las inmediaciones del palacio presidencial de Al Sharaa.

"Ese ataque no fue un mensaje, sino una declaración de guerra. Pero Siria evitó cualquier respuesta militar para preservar las negociaciones", aseguró este miércoles el presidente sirio. Damasco, de hecho, nunca ha contestado ya sea por debilidad militar como por estrategia diplomática— ninguno de los múltiples ataques lanzados por Israel desde diciembre del año pasado.

Estos ataques, sumados a los episodios de violencia sectaria en Sweida en julio y en la costa mediterránea en marzo, han dificultado enormemente la transición siria tras la caída del régimen de Asad. Todo ello ha hecho encallar las negociaciones con las milicias kurdosirias de las YPG, que controlan en este sirio, y se niegan, por el momento, a entregar las armas e integrarse al nuevo gobierno de Damasco.

