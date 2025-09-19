Tensión con el Kremlin
Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir
EFE
Riga
Tres cazas rusos MIG-31 violaron este viernes el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre una isla estonia del golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir, informaron los ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.
"En la mañana del viernes (...), tres cazas rusos MIG-31 ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, permaneciendo en el espacio aéreo estonio durante casi doce minutos", indicó en un comunicado Defensa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo
- Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez de Badajoz finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo