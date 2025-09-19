Ni uñas largas ni faldas cortas: los códigos de vestimenta regresan a la escuela italiana y levantan críticas por sexismo

El curso escolar en Italia ha arrancado marcado por el puritanismo. Diversas escuelas del país han anunciado la reintroducción de códigos de vestimenta. El objetivo: vetar el vestuario "inapropiado" en clase, es decir, la ropa considerada "poco elegante" o que pueda "distraer" a los demás alumnos.

En muchos casos, los centros escolares han comunicado el veto mediante comunicaciones informativas ('circolari', en italiano), acompañadas por folletos con imágenes de la vestimenta autorizada y la que no lo está. Entre lo prohibido: faldas y pantalones considerados excesivamente cortos o ceñidos, uñas "excesivamente" largas, camisetas que dejen al descubierto partes del abdomen o del pecho, maquillaje llamativo, piercings, tirantes e, incluso, en algún caso, sudaderas con capucha.

Indumentaria femenina

La información, hecha pública por 'Orizzonte Scuola', una plataforma digital dedicada a la información educativa, ha suscitado cierto clamor en Italia, sobre todo porque "las restricciones afectan principalmente a las estudiantes", ha cuestionado la publicación, en un contexto general de retroceso de libertades de las mujeres.

El asunto no es una anécdota. Según una reciente encuesta de Skuola.net, otra plataforma similar, realizada con una muestra de casi 3 .000 estudiantes, alrededor de 3 de cada 10 alumnos italianos dicen prestar atención a cómo vestirse por la mañana para no recibir amonestaciones o sanciones. Un 55 % adicional está fuertemente invitado a presentarse en clase de manera "adecuada" al contexto, y solo 1 de cada 5 tiene carta blanca respecto a su vestuario.

Normas en La Scala de Milán

Sin embargo, la tendencia no afecta solo a las escuelas. En julio, el teatro La Scala de Milán también comunicó la reintroducción de normas de vestimenta que ya existían (desde 2015) pero que apenas se respetaban. La razón, en este caso, sería acabar con las imágenes de personas caminando por la platea con "ropa de playa", es decir, con tirantes, chanclas o pantalones cortos.

Tanto es así que, desde entonces, en la página web de La Scala puede leerse el siguiente mensaje: "La dirección invita al público a elegir una vestimenta acorde con el decoro, para respetar al propio teatro y a los demás espectadores". Y añade una aclaración: en caso de incumplimiento, a los responsables no solo se les prohibirá la entrada a los espectáculos, sino que tampoco recibirán un reembolso. Eso sí, la exigencia no implica la obligatoriedad del esmoquin o la corbata.

Lo curioso es que, en este caso, La Scala prácticamente se vio forzada a tomar la decisión tras recibir numerosas cartas de protestas y aparecer publicaciones en redes sociales por parte de los llamados 'loggionisti', un grupo de puristas de la lírica. "¿Cómo es posible admitir a gente con pantaloncitos cortos y, además, casi descalzos?"; "¡Basta, es una vergüenza!", "Es increíble encontrar espectadores que entran a la sala con una vestimenta indecorosa". Estas fueron algunas de las quejas publicadas.

El fenómeno ha ido creciendo con los años, puesto que tiempo atrás se trataba más de casos aislados. Desde 2022, por ejemplo, la alcaldía de la ciudad de Sorrento prohibió caminar por el centro en bañador, con multas de 25 a 500 euros. Lo mismo en Venecia: ir en traje de baño o torso desnudo puede acarrear multas de hasta 250 euros desde hace años. En Lipari, Sicilia, han sido incluso más precursores: pasear allí con bikini se prohibió en 2013.

Francia y España

No obstante, Italia no es un caso único. Otro caso es el del festival de Cannes (Francia), que este año apeló a "razones de decencia" para prohibir cualquier tipo de desnudo. La directriz provocó diversas protestas, incluso entre los críticos de moda, que señalaron que estas prohibiciones afectan por lo general más a las mujeres.

"Resulta especialmente frustrante que el festival (de Cannes) pretenda controlar la forma en que las mujeres presentan sus cuerpos en la alfombra roja, cuando no existen normas sobre la desnudez en las películas que se proyectan", escribió, por ejemplo, la crítica Katharine K. Zarrella en el 'The New York Times'. "Por lo visto, está bien que una actriz se desnude cuando un director se lo exige, pero cuando decide mostrar su cuerpo por su cuenta viola el decoro", añadió.

También en España, donde en general las normas son más relajadas, ha habido algún caso. Por ejemplo, en Almería, un colegio concertado suscitó hace dos años cierta indignación por prohibir prendas ajustadas o escotadas, minifaldas, vaqueros o incluso mallas.

