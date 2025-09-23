Estonia disparará hasta el 5,4% de su PIB la inversión en defensa para reforzar la OTAN ante la amenaza de Rusia

El pasado viernes, tres cazas MIG-31 de Rusia irrumpieron en el espacio aéreo de Estonia. La violación "sin precedentes" se alargó durante 12 minutos en los que los aviones de combate del Kremlin sobrevolaron la isla de Vaindloo, en el golfo de Finlandia, el extremo más nórdico del país báltico.

La maniobra aérea, tachada por Tallin de provocación, coincide con la decisión del Gobierno estonio de disparar su aportación a la OTAN. El ejecutivo liberal oficializará mañana que en 2026 destinará un 5% de su PIB a la defensa, convirtiéndose así en uno de los primeros miembros de la Alianza Atlántica que alcanza esa cuota. Así lo ha confirmado este martes el primer ministro Kristen Michal en un encuentro con periodistas internacionales al que EL PERIÓDICO ha asistido. "Nuestra primera prioridad es la seguridad y la defensa", ha recalcado.

El plan, que ya fue avanzado en marzo, añadirá 844,5 millones de euros anuales adicionales hasta 2029 a una partida presupuestaria que servirá para robustecer las fuerzas armadas, mejorar la defensa aérea y los sistemas de drones y aumentar las capacidades de ataque de largo alcance y de guerra electrónica, entre otras medidas.

Michal ha asegurado que mantiene un "diálogo constante" con sus aliados y se ha mostrado confiado con la capacidad "de hacer casi todo" de la OTAN para responder a las intimidaciones rusas. "Contamos con una rotación de F-35, que son los aviones más modernos que se pueden tener (...) el centro oriental probablemente tendrá una configuración más nueva, lo que significará nuevas capacidades también ahí".

Aumento militar báltico

Estonia y sus vecinos bálticos, Letonia y Lituania, han advertido a los otros miembros de la OTAN de la necesidad de incrementar el gasto para hacer frente a las amenazas de Moscú, un temor a la expansión militar que se disparó tras la invasión ilegal de parte de Ucrania que en 2022 reactivó la guerra en el este de Europa.

Lituania prometió en junio que el año que viene disparará el gasto en defensa hasta alcanzar un 5,5% de su PIB, la cifra más elevada de la Alianza Atlántica. Estonia, que comparte 295 kilómetros de frontera con Rusia, podría aumentarlo hasta el 5,4%. Letonia trabaja para llegar al 5% de su PIB y Polonia, actualmente el país que más destina a la defensa con una cuota de casi el 4,5%, la extenderá hasta el 4,8%.

Confiscación de bienes rusos

Preguntado por este diario, Michal ha pedido "presionar a Rusia con más sanciones", poniendo en el punto de mira a la flota marítima que, según ha indicado, genera entre el 50 y el 60 % de los ingresos petroleros rusos. "Este es el dinero que utilizan para financiar la guerra en toda Europa, en toda la OTAN. Por lo tanto, si la flota está a punto de ser objeto de escrutinio, eso ayudará a reducir los fondos de los que dispone" la autocracia de Vladímir Putin.

El primer ministro de Estonia también ha abierto la puerta a la confiscación de los activos rusos congelados, una de las medidas adoptadas en los paquetes de sanciones impulsados desde Bruselas para aislar al régimen ruso. "Rusia es el agresor, así que es quién debe pagar por los daños causados a Ucrania", ha zanjado.

