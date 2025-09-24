Sara Fernández

Así han sido los ataques a la Global Sumud Flotilla a Gaza en aguas internacionales

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha solicitado "escolta marítima y observadores diplomáticos" a España y otros países de Naciones Unidas en respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que denuncia tras registrar en la madrugada de este miércoles "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados" sobre múltiples embarcaciones de la misión, según un comunicado distribuido a los medios por la organización.