Lucía Feijoo Viera

El momento en que las olas arrasan un restaurante en Hong Kong durante el tifón Ragasa

El momento en que las olas arrasan un restaurante en Hong Kong durante el tifón Ragasa fue captado por cámaras de seguridad ayer por la mañana. Las olas del mar invadieron la sala principal del local en cuestión de segundos, arrastrando todo el mobiliario y dejando el lugar completamente anegado. Este fenómeno se produjo durante el paso del súper tifón Ragasa, el más poderoso registrado este año en la región.