EEUU apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza

Poco se sabe del plan para la Franja de Gaza para después de la guerra. Es un tema que el gobierno del primer ministro israelí Binyamín Netanyahu, enfrascado en la ofensiva, ha apartado en repetidas ocasiones. Sin embargo, la prensa va filtrando algunos detalles del qué podría ser el mañana del enclave palestino. El nombre de Tony Blair, el exprimer ministro británico, se ha repetido varias veces en estos informes. Ahora, según confirman varios medios internacionales y locales, la Casa Blanca lo considera su principal candidato para la gestión de una autoridad de transición en Gaza en cuanto se produzca un alto el fuego.

Durante estos casi dos años de guerra, Blair, que gobernó el Reino Unido entre 1997 y 2007, ha mantenido conversaciones al más alto nivel con las distintas partes. De acuerdo a la BBC, este diálogo buscaría poner fin a la guerra y diseñar el futuro de Gaza cuando se alcance la tregua. El mes pasado Blair se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para discutir el mañana de la Franja. Entre los asistentes al encuentro, no había ningún representante palestino. El periódico Times of Israel reveló la semana pasada el relevante papel de Blair en la elaboración de una propuesta respaldada por Estados Unidos para acabar con el conflicto y establecer un órgano de gobierno de transición.

Transferencia a la Autoridad Palestina

Blair habría sido propuesto para presidir una junta supervisora llamada “Autoridad Internacional de Transición de Gaza”. De acuerdo al medio israelí Haaretz, el expremier británico supervisaría la reconstrucción del enclave y gestionaría las operaciones junto a una fuerza internacional que aseguraría la frontera y que evitaría que Hamás se reagrupara. La fuente israelí ha señalado que el plan está “tomando forma”, que cuenta con el apoyo completo de Trump y que los oficiales israelíes no lo han rechazado.

Una fuente árabe ha confirmado que el plan incluye la entrega de Gaza a la Autoridad Palestina (AP). No obstante, los socios extremistas del Ejecutivo de Netanyahu y el propio primer ministro se han opuesto a que la AP domine el enclave en el futuro. Esta misma fuente denuncia cuán vago es el plan respecto a la transferencia de poderes y la ausencia de un calendario específico. “Existe la preocupación de que Netanyahu aproveche esta ambigüedad para sabotear la participación de la AP en Gaza”, ha declarado la fuente árabe. La fuente israelí ha confirmado a Haaretz que existe cierta sensibilidad en torno a la transferencia de poder. “La AP es una entidad compleja; puede actuar de una forma u otra, pero no veo que asuma ninguna responsabilidad oficial”, ha añadido.

Sin la reubicación forzosa de los gazatíes

Este julio el Instituto Tony Blair para el Cambio Global, “una organización sin fines de lucro y no partidista que ayuda a gobiernos y líderes a convertir ideas audaces en realidad”, según su página web, participó en un proyecto para desarrollar un plan para Gaza después de la guerra, de acuerdo al Financial Times. Defendieron que ninguna de sus conversaciones con diferentes grupos sobre la reconstrucción de Gaza había incluido la idea de la reubicación forzosa de personas de la zona, a diferencia de lo que exigen Trump y Netanyahu.

La celebración esta semana de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York gira, en gran parte, alrededor de la última propuesta para Gaza. Debatida por Trump y otros líderes árabes en el marco de este encuentro, se plantea que Gaza sea gestionada por un organismo de transición, apoyado por Naciones Unidas y los países del Golfo, antes de ser devuelta al control palestino. El enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, fue el encargado de presentar este plan de posguerra este martes en un encuentro entre líderes árabes y musulmanes y Trump. Según una fuente oficial de la Casa Blanca, el plan exige el diálogo entre Israel y los palestinos, la liberación de todos los rehenes y el compromiso israelí de no atacar a Qatar.

Hambruna en Gaza

En la reunión que tuvo lugar en agosto, se presentaron ideas sobre la posguerra en Gaza y se planteó la posibilidad de incrementar el envío de la tan necesitada ayuda al enclave, de acuerdo a las informaciones del medio estadounidense Axios. Hace semanas que Naciones Unidas declaró la situación de hambruna en la Franja y más de 425 personas han muerto de inanición. Tres cuartas partes eran niños. Blair habría contactado por un lado con el presidente palestino, Mahmud Abás, que este jueves se dirigió a la Asamblea de la ONU por videollamada después de que Estados Unidos le negara el visado. Por otro lado, el exasesor estadounidense Jared Kushner, yerno de Trump, habría hablado con Netanyahu.

No es gente desconocida para Blair. Cuando el exprimer ministro británico abandonó Downing Street en el 2007, pasó a ser el enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales, es decir, EE. UU., la Unión Europea, Rusia y la ONU. Durante esos años se centró en impulsar el desarrollo económico de Palestina y tratar de crear las condiciones para una solución de dos Estados. En medio del creciente aislamiento internacional de Israel, el pasado domingo, el actual primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció el pasado domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina, junto a otros países como Australia o Canadá.

Suscríbete para seguir leyendo