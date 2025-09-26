Sara Fernández

El Furor ya está rumbo a Gaza

Esta madrugada ha zarpado el buque Furor de la armada, desde Cartagena, para escoltar a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza. El Furor es un barco de última generación que cuenta con una tripulación de 51 personas, además de un helipuerto, cañones y ametralladoras MK-38, curiosamente de fabricación israelí. Aunque Sánchez recuerda que solo actuará si fuera necesario asistir a la flotilla o realizar algún rescate.