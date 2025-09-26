Netanyahu en la ONU: "No hemos acabado aún"

Cada vez más solo, cada vez más desafiante. El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, ha ofrecido este viernes un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas donde el rechazo creciente de la comunidad internacional a las acciones de Israel en Gaza y la tragedia humana y humanitaria que ha desatado se han exhibido en una sala más que medio vacía donde han resonado también sus palabras amenazantes que hacen imposible ver el final del conflicto. “No hemos acabado”, ha avisado.

El aislamiento creciente de Israel se ha expuesto en la escenificación que ha rodeado el discurso. Mientras en las calles de Nueva York se vivía una masiva manifestación, numerosas delegaciones, como la española, no han llegado siquiera a entrar en la sala de la Asamblea General. Fuentes diplomáticas de España han explicado a EL PERIÓDICO que esa ausencia es una decisión que se ha tratado con otros países pero que estaba adoptada de antemano y se habría llevado a cabo hicieran lo que hicieran los otros países.

Una vez que pasadas las nueve de la mañana Netanyahu ha subido al podio, decenas de delegaciones más han abandonado la sala para escenificar el boicot a su discurso. Mientras lo hacían, se entregaban a aplausos en pie y sonoras muestras de apoyo decenas de judíos que dominaban la tribuna de invitados, donde estaba sentado EL PERIÓDICO.

Ante ellos y las escasas delegaciones que se han quedado, en una sala muy vaciada pero con las cámaras y la atención del mundo sobre él, Netanyahu ha pronunciado una intervención de 40 minutos donde ha redoblado su mensaje contra quienes están elevando las críticas a Israel por la tragedia que ha desatado en Gaza, pidiendo el fin del conflicto o la entrada de la ayuda humanitaria y tratando de resucitar la solución de dos Estados "Nuestros enemigos son los enemigos de todos ustedes", ha advertido.

Contra el Estado palestino

Ha criticado duramente, por ejemplo, a los países que han reconocido el Estado palestino, un paso dado hace tiempo por España al que en los últimos días se han sumado más de una decena de países, incluyendo Francia y Reino Unido, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Australia, Canadá y Portugal.

Ha acusado además a los líderes mundiales de “rendirse al diablo” en vez de apoyar a Israel y les ha aleccionado “¿cuándo aprenderán?”

El líder israelí ha asaltado la idea de la solución de dos Estados, y ha asegurado que “el rechazo persistente de los palestinos de un Estado judío es lo que ha llevado este conflicto más de un siglo”. “Dar a los palestinos un Estado a una milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como dar a Al-Qaeda un Estado a una milla de Nueva York después del 11 de septiembre”, ha dicho en otro momento. “Es una auténtica locura y no lo haremos”.

En la ONU ha negado de nuevo que su país esté cometiendo un genocidio y ha usado como justificación la idea de que han urgido a los palestinos que abandonen ciudad de Gaza. “Un país que comete genocidio ¿rogaría a la población civil que supuestamente ataca que se retire del peligro?”, ha planteado retóricamente. También se ha atrevido a negar que esté usando el hambre como arma de guerra.

Como acostumbra siempre que habla en Nueva York, Netanyahu ha hecho un discurso con numerosos elementos de teatralidad. En esta ocasión ha empezado desplegando un mapa,para presumir de los golpes que ha dado a hutíes en Yemen, al rgimen de Siria, a Hizbulá en Líbano y Hamás en Gaza y a Irán. Ha desplegado también enormes cartulinas para hacer una especie de juego macabro de preguntas y se ha puesto un broche con un código QR. También ha lanzado un mensaje, primero en hebreo y luego en inglés, dirigido directamente a los rehenes de Hamás (cuyos nombres ha leído antes uno a uno) y que ha anunciado que se retransmitía en directo por grandes altavoces en las afueras de Gaza.

Más de 65.500 palestinos han muerto desde el inicio de la campaña, entre ellos más de 19.000 niños, según las autoridades locales, mientras una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, oenegés y un número creciente de países califican la ofensiva como un genocidio. La campaña del Ejército israelí no se detiene en Gaza pese a la presión internacional y las llamadas al fin de la ofensiva en la ONU, mientras el número de muertos no para de aumentar en la Franja de Gaza y la violencia se intensifica también en Cisjordania.

