Gustavo Petro propone la creación de un "ejército de la salvación" para liberar a Palestina

En un acto este viernes a las afueras del edificio de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que quiere proponer una resolución en la Asamblea General de la ONU para crear un "ejército de la salvación" con el objetivo de liberar al pueblo palestino, que contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, ante lo que ha calificado como el "genocidio" de Israel.