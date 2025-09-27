Guerra en el este de Europa
Nuevo ataque nocturno de drones rusos: Ucrania derriba 97 de 115 aparatos
EFE
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado en su parte matinal de que durante la noche fueron neutralizados 97 de los 115 drones de diversos tipos lanzados por Rusia contra el territorio del país invadido.
Entre los dispositivos no tripulados había drones kamikaze de tipo Shahed, según escribió la Fuerza Aérea en Telegram, aunque también había modelos de ataque de tipo Gerbera y otros.
Las defensas ucranianas lograron suprimir 97 de las aeronaves enemigas sobre el norte, sur, este y centro del país, pero 17 de los drones de ataque lograron impactar en objetivos en seis emplazamientos distintos, mientras que en dos puntos se registró la caída de restos de drones derribados.
En la región meridional de Odesa, en la costa del mar Negro, uno de los ataques provocó daños en la infraestructura ferroviaria, aunque el tráfico de trenes ya ha sido restablecido, según informó la compañía Ukrzaliznitsia.
Daños civiles
También en el sur, en Zaporiyia, los ataques rusos dejaron sin electricidad a unos 9.000 usuarios, aunque las autoridades ucranianas informaron de que de madrugada ya se había restablecido el suministro al 95 % de los afectados.
En la región oriental de Vínitsia, varios drones rusos impactaron en elementos de la infraestructura crítica, según informaron las autoridades locales, que mencionaron también de incendios y daños a un edificio de viviendas.
Finalmente, en Dnipropetrovsk (centro) fue herida una mujer de 39 años en la localidad de Pokrovska.
Las autoridades regionales anunciaron además que los ataques han producido daños en diversas viviendas, así como en un edificio administrativo, un local comercial, una empresa y un museo.
La defensa aérea ha identificado la trayectoria de estos drones, situando sus puntos de lanzamiento en territorio ruso, concretamente en las áreas de Kursk, Milerovo, Primorsko-Ajtarsk y Chauda, pero también han partido algunos de ellos desde la Crimea ocupada.
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez
- Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado