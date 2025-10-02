Israel intercepta a 13 de los 42 barcos de la flotilla de Gaza y detiene a unos 200 activistas

Lo esperado ha ocurrido. Tras un mes de navegación, varios barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza para romper el bloqueo humanitario impuesto por Tel Aviv han sido interceptados por el Ejército israelí. Durante la noche de este miércoles, las tropas han irrumpido en los buques para detener a varios activistas, entre los cuales está Greta Thunberg. Sin embargo, no todas las embarcaciones han sido interceptadas. El rastreador en vivo de la flotilla muestra que al menos 26 buques siguen navegando, y los más cercanos a la costa de Gaza parecen estar a entre unos 50 y 60 km. La organización ha confirmado que una treintena de embarcaciones continúan camino a Gaza.

El Ejército israelí ha interceptado al menos 13 barcos de la flotilla mientras navegaban hacia Gaza en aguas internacionales. En estas embarcaciones, había más de 201 personas de 37 países, siendo España la mayor representación con 30 personas, seguida por Italia con 22, Turquía con 21 y Malasia con 12. Por muy esperable que fuera, la interceptación de las tropas israelíes ha provocado manifestaciones masivas en ciudades como Barcelona, Buenos Aires o Roma para protestar contra las acciones del Ejército israelí.

Hambruna en Gaza

“Seguimos navegando”, afirma una publicación en la cuenta de Instagram de la Global Sumud Flotilla. “Treinta barcos siguen navegando con fuerza rumbo a Gaza, a tan solo 46 millas náuticas de distancia, a pesar de las incesantes agresiones de la armada de ocupación israelí”, añade en su última actualización a las 02:20 horas. Los barcos que han sido interceptados en aguas internacionales son: el Alma, el Adara y el Sirius, que fueron los tres primeros, el Aurora, el Dir Yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara.

En sus publicaciones, los representantes de la flotilla han pedido a la población global que salga a las calles y ocupe los puertos en protesta por las acciones israelíes. Esta iniciativa se inició para traer ayuda humanitaria a Gaza, sometida a una hambruna creada por Israel, tal y como denuncia Naciones Unidas, y al bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria. Más de 450 personas han muerto de hambre en los últimos dos años en la Franja. Un tercio de las cuales son niños. “Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán; continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario”, añade la organización.

"Romper el asedio"

“Se encuentran decididos, están motivados”, ha dicho el portavoz de la flotilla, Said Abukeshek, en referencia a los 30 barcos restantes que están “abriéndose camino lejos de las naves militares” de Israel “intentando alcanzar las orillas de Gaza”. “Están haciendo todo lo posible para romper este asedio a primera hora de la mañana y llegar juntos”, ha añadido a través de Instagram. Durante la interceptación que tuvo lugar en la oscuridad de la noche, las fuerzas navales israelíes embistieron una de las embarcaciones y atacaron a otras con cañones de agua, según denuncia la iniciativa. Además, asegura no tener información sobre los cerca de 200 tripulantes de las naves retenidas por Israel.

Alrededor del mundo, se han multiplicado las condenas al ataque. “¿60 millas náuticas? ¡Guau!”, escribía en X esta madrugada Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos. “Si ciudadanos comunes y corrientes, con embarcaciones pequeñas y sin recursos, pueden hacerlo, ¿por qué los estados no rompen el bloqueo con sus armadas?”, se preguntaba. Ahora, los participantes de la flotilla han sido trasladados al puerto israelí de Ashdod, cerca de Gaza, donde se enfrentarán a la posibilidad de ser deportados directamente o comparecer ante el tribunal en los próximos días.

Suscríbete para seguir leyendo