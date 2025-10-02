Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reino Unido

Cuatro heridos tras un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester

La Policía ha abatido al autor del suceso

Localidad de Crumpsall, situada a las afueras de Mánchester y escenario de un supuesto apuñalamiento en una sinagoga.

Localidad de Crumpsall, situada a las afueras de Mánchester y escenario de un supuesto apuñalamiento en una sinagoga. / EP

EFE

Londres

Cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra).

La Policía confirmó que ha disparado al presunto autor, cuyo estado se desconoce, mientras que el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, aseguró que "ya no existe peligro inmediato".

