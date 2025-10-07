Herida de gravedad una alcaldesa alemana tras recibir varias cuchilladas

La alcaldesa de la ciudad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras haber sido atacada a cuchilladas en su casa. Stalzer, de 57 años y socialdemócrata, había accedido al cargo tras las elecciones municipales celebradas el pasado septiembre en el populoso 'land' de Renania del Norte-Westfalia.

Uno de sus hijos, de 15 años, alertó a la policía y explicó que el ataque se produjo en el exterior del domicilio. De acuerdo con su relato, su madre había logrado entrar arrastrándose hasta el interior de la casa y le contó que había sido atacada por varios hombres. Los equipos sanitarios la encontraron gravemente herida y con varias cuchilladas en el estómago y en la espalda.

El ataque ocurrió sobre el mediodía. La noticia sacudió a Alemania y se pensó en un primer momento que podía haber un transfondo político. Unas pocas horas después empezó a crecer la versión de un posible drama familiar. La policía se llevó del lugar a los dos adolescentes, ambos hijos adoptivos de la política. Una vez en el vehículo policial, fueron esposados, aparentemente para evitar que se borraran o desaparecieran pistas. Según el semanario 'Der Spiegel', el verano pasado se había producido un episodio de violencia familiar, en que la hija amenazó con un cuchillo a su madre.

En un mensaje en redes socialdes, el canciller Friedrich Merz expresó su respaldo a los familiares de la política y apremió a un rápido esclarecimiento de lo ocurrido. El Partido Socialdemócrata (SPD), la formación de la alcaldesa, ha mostrado asimismo su conmoción por lo ocurrido.

Stalzer fue elegida alcaldesa en la segunda vuelta de las municipales de Hernecke, una ciudad de 22.500 habitantes. Se impuso en esa ronda al otro finalista, el candidato de la Unión Cristianodemócrata (CDU).

