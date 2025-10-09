Lucía Feijoo Viera

Así fue la llamada entre Trump y las familias de los rehenes israelíes: "Volverán el lunes"

Los familiares de los rehenes israelíes que residen actualmente en Washington D. C. han podido hablar con Donald Trump por teléfono para darle las gracias después de que Israel y Hamás hayan acordado alcanzar la primera fase de su plan de paz. El presidente de los Estados Unidos ha confirmado que las personas que todavía se encuentran secuestradas por la banda terrorista palestina regresarán a casa el próximo lunes.