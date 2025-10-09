Qatar, Egipto, Turquía y EEUU: el cuarteto de mediadores que ha facilitado el acuerdo en Gaza

Cuando hace justo un mes, el pasado 9 de septiembre, Israel bombardeó e intentó asesinar a las cabezas políticas de Hamás en Qatar, mientras el liderazgo de la milicia palestina debatía la última propuesta de alto el fuego estadounidense, las perspectivas de un acuerdo pronto quedaron por los suelos.

Qatar, país que ha liderado los esfuerzos de mediación entre Hamás e Israel durante los últimos dos años de invasión israelí de la Franja de Gaza, quedó insultado y dañado. Las charlas, a partir de entonces, ya no continuarían en Doha, y la muerte, la hambruna y los bombardeos contra Gaza —siguiendo el plan del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, de invadir la absoluta totalidad de la Franja— irían adelante.

Pero el ataque de Israel en Qatar consiguió justo lo contrario que esperaba el primer ministro israelí: el liderazgo de Hamás sobrevivió, y el bombardeo enfadó a un presidente estadounidense, Donald Trump, que semanas después humilló en la Casa Blanca a Netanyahu haciéndole llamar y disculparse frente las cámaras y con malas caras, con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Desde entonces, la presión para llegar a un acuerdo final, conseguido este jueves, ha sido enorme: Estados Unidos por un lado y otros tres Estados, Qatar, Egipto y Turquía, los tres aliados internacionales de Hamás a parte de Irán, financiador de la milicia, por el otro.

"Estoy muy satisfecho de que las conversaciones entre Hamás e Israel en Sharm al Sheij, con la contribución de Turquía, hayan resultado en un alto el fuego en Gaza. Quiero extender mis gracias más sinceras al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha demostrado la voluntad política necesaria para convencer al Gobierno de Israel hacia un alto el fuego", ha dicho este jueves por la mañana el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, invitado de última hora a las negociaciones en Egipto.

Un mediador sorpresa

Al inicio de la invasión israelí de Gaza, en 2023, Turquía fue de hecho uno de los primeros países de la región en ofrecerse como mediadora: en ese momento Ankara gozaba de muy buenas relaciones con Hamás, parte de cuyo liderazgo residía y reside aún en el país anatolio. Meses antes del 7 de octubre de 2023, además, Ankara y Tel Aviv habían restablecido sus relaciones diplomáticas, y hablaban en grandes términos de la relación comercial de ambos países.

Pero con la subida de tono de la invasión en Gaza, Erdogan también fue paulatinamente cambiando su discurso: cada vez más duro, sobre todo contra Netanyahu. En los últimos meses, el turco ha catalogado al primer ministro israelí de "genocida, asesino, carnicero y Hitler del siglo XXI". Erdogan quedó completamente apartado de las conversaciones de paz con Israel, y de hecho Turquía cerró el grifo a todo su comercio internacional con el Estado hebreo.

Trump, sin embargo, goza de una excelente relación con Erdogan, como se vio en la reunión de ambos en septiembre en la Casa Blanca, y en este último empuje negociador ha usado el presidente turco, junto con Qatar y Egipto, como herramienta de presión a Hamás para que la milicia palestina acepte el acuerdo y libere así a todos los rehenes israelís.

"Un factor muy importante ha sido la presión aplicada a Hamás por parte de casi todos sus aliados o países amigos. La milicia ha recibido muchísima presión. Pero el factor crucial ha sido sin duda la intensa presión diplomática que ha ejercido en las últimas semanas Estados Unidos contra Israel", escribe el experto H.A. Hellyer, miembro del think tank britántico Royal United Services Institute.

