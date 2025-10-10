Perú
El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte
El Legislativo peruano aprueba cuatro mociones de vacancia para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado
EFE
El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.
El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.
La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.
- Somos un sitio con una carta distinta al resto
- El edificio de Capitanía de Badajoz se restaura y pone en valor dependencias cerradas hace 30 años
- Arrancan las obras en el parque Virgen de la Victoria de Badajoz: 'Por fin nos solucionan un gran problema
- Puente del 12 de octubre en Badajoz: qué comercios abrirán el domingo y el lunes festivo
- Alertan de un timador de pisos de alquiler en Badajoz: acumula una veintena de denuncias
- Los bares y restaurantes más antiguos de Badajoz que todavía puedes visitar
- Incendian la puerta de un piso en Los Colorines de Badajoz
- El conductor implicado en el atropello mortal de Olivenza no iba a una 'velocidad excesiva