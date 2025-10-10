Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia

Dimitió afirmando que "no se cumplían las condiciones para ejercer sus funciones como primer ministro" y, cuatro días después, este viernes, Emmanuel Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu primer ministro de Francia.

“El Presidente de la República ha nombrado a Sébastien Lecornu Primer Ministro y le ha encomendado la formación de gobierno”, anunció el viernes por la noche el Palacio del Elíseo sin dar más detalles, tras una jornada de largas negociaciones.

A pesar de que esta opción estaba sobre la mesa, para muchos la idea era rocambolesca. Lecornu, quien fue nombrado primer ministro por primera vez a principios de septiembre, había dimitido el pasado lunes, después de presentar a su ejecutivo. Horas después, su gobierno implosionaba tras las críticas de su ministro del interior, Bruno Retailleau, convirtiéndose en el gobierno más corto de la historia de Francia.

En esta segunda oportunidad, Macron “ha dado carta blanca al Primer Ministro” para que forme un gobierno suficientemente estable, y conseguir así aprobar los presupuestos de 2026, según han comentado fuentes cercanas al presidente.

“Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el Presidente de la República para hacer todo lo posible para proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, afirmó Lecornu a través de la red social X.

Este anuncio se produce tras una semana de intensas negociaciones, lideradas por Sébastien Lecornu con las distintas fuerzas políticas, y concluía este viernes tras un encuentro entre los principales líderes políticos y Emmanuel Macron.