Un terremoto de magnitud 7,4 sacude la isla de Mindanao, en Filipinas, y se activa la alerta de tsunami

Al menos una persona ha fallecido en Filipinas después de que un terremoto de magnitud 7,4 golpeara el sur del archipiélago, donde las autoridades mantienen la orden de evacuar forzosamente a habitantes de zonas costeras tras dar la alerta por tsunami.

"Hemos recibido información inicial de un muerto debido a la caída de escombros" en la región de Davao, en el sureste de la isla de Mindanao, afirmó en un comunicado el secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Bernardo Rafaelito Alejandro.

El sismo también causó daños materiales en edificios de la región, además de provocar cortes de electricidad, la cancelación de clases y de trabajo en oficinas gubernamentales, excepto servicios de emergencia, según las autoridades.

Alejandro señaló además que la alerta por tsunami continúa activa en varias provincias del archipiélago, entre las evacuaciones forzosas ordenadas en zonas en riesgo ordenadas por el Gobierno. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó ya sin embargo la alerta de tsunami, que afectaba también a Indonesia y Palau.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) alertó sobre la posibilidad de un tsunami y pidió las "evacuaciones inmediatas" de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental.

"Estamos evaluando la situación sobre el terreno y asegurándonos de que todos estén a salvo", dijo en un comunicado el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en el que instruyó a los organismos de defensa civil a "que lleven a cabo inmediatamente evacuaciones en las zonas costeras".

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó del posible impacto en las costas de Filipinas de olas de entre uno y tres metros por encima del nivel de la marea, así como de la posibilidad de olas de entre 0,3 y un metro en algunas costas de Indonesia y Palau.

Ednar Dayanghirang, el director regional de la Oficina de Defensa Civil para la región de Davao, en el extremo sureste de Mindanao, afirmó a la radio filipina DZMM que el sismo causó daños materiales.

"Recibí informes parciales en Davao Oriental, en la ciudad de Manay, de que hay edificios dañados… estructuras, iglesias dañadas", dijo.

Este movimiento telúrico se produce unos diez días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y que dejó 74 fallecidos.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.