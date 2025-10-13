Lucía Feijoo Viera

Primeras imágenes de los rehenes liberados por Hamás

Israel ha hecho públicas las primeras imágenes de los rehenes de Hamás tras ser puestos en libertad como parte del acuerdo de cese el fuego e intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Al mismo tiempo, Hamás ha confirmado que ha liberado a todos los rehenes vivos que tenía en su poder desde hace dos años. Los siete primeros ya se encuentran en la base de Reim donde están siendo sometidos a un primer examen médico y encontrarse con sus familiares.