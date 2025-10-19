El robo de unas joyas que pertenecieron a Napoleón obliga a cerrar el museo del Louvre este domingo

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un robo en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati. El atraco ha obligado a desalojar a los primeros visitantes que se encontraban en su interior y a cerrar el museo durante toda la jornada.

Según los primerasi nformaciones policiales, los delincuentes, completamente enmascarados, accedieron a primera hora de la mañana al edificio del lado del río Sena haciéndose pasar por trabajadores, aprovechando las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el museo. Equipados con una amoladora angular para romper una ventana, accedieron al espacio y utilizaron un montacargas para llegar directamente a la sala, la Galería Apolo, donde se encontraban las joyas napoleónicas. Los ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz, entre los objetos se encuentran; un collar, un broche y una tiara. Tras la sustracción de los objetos, los delincuentes huyeron en dos scooters de gran tamaño, TMax Yamaha, un modelo muy común en la capital francesa.

Según fuentes policiales, "el robo fue muy audaz y bien planificado" que duró tan solo "7 minutos". El ministro del Interior, y ex prefecto de París hasta hace unos días, Laurent Núñez, confirmó que no hubo heridos en el Louvre. "Fue necesario evacuar a las personas (...) principalmente para preservar rastros y pruebas, de modo que los investigadores pudieran trabajar con tranquilidad", declaró. "La evacuación del público se llevó a cabo sin incidentes", explicó el Ministerio del Interior.

La ministra de cultura, Rachida Dati señaló en un mensaje en su perfil de X que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre. El Museo de Louvre, sin embargo, en su cuenta de X se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

La policia ya ha abierta una investigación, y no descarta que podría tratarse del mismo grupo de ladrones que hace unas semanas, el pasado 15 de septiembre, entraron a robar al Museo de Historia Natural de París.

Gran vulnerabilidad en los museos franceses

Convencido de que "no podemos evitarlo todo", el ministro del Interior reconoció que existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses. "Se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores lo antes posible, y tengo esperanzas", declara. Lo harán a través de vídeos, contrastando casos similares, intentando estrechar la red, explica Núñez. Según él, no descarta que los autores sean extranjeros.