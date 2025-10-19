Oriente Próximo
Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego
El Gobierno de Netanyahu paraliza la entrada de ayuda humanitaria tras la escaramuza en Rafah, en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega
EFE
Jerusalén
El Gobierno de Israel decidió este domingo suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes.
La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza de esta mañana en Rafah (sur de Gaza), en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera
- Dos menores heridos de gravedad al salirse de la vía con un Minits en Las Vaguadas, Badajoz
- La Tostada Ana la Jerezana del Casino triunfa en el concurso Badajoz Capital del Desayuno
- Dios me llamó a entregarle mi vida': la historia de Manoli Sánchez, una misionera de Badajoz
- En la UCI, el hombre afectado por el incendio de su casa en Badajoz
- Unas jornadas en Badajoz promocionan las salidas laborales de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad
- La Codosera llora la pérdida de Verónica, fallecida tras ser atropellada por su pareja
- Badajoz no bajará el IBI en 2026 porque 'no existe margen fiscal