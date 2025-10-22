El ministro de Exteriores argentino presenta su dimisión a Milei a pocos días de unos comicios clave

El ministro de Exteriores argentino, Gerardo Werthein, ha presentado su dimisión al presidente Javier Milei, menos de un año después de haber asumido el cargo y a pocos días de unos comicios legislativos clave para el futuro del Gobierno. La decisión llega tras varios días de críticas al responsable de la diplomacia por su papel en la gestión de la ayuda financiera de la Administración de Donald Trump al ultraderechista.

Durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, el magnate republicano condicionó la ayuda económica a Argentina a un triunfo de Milei en los comicios de este domingo que, de acuerdo con los sondeos, no favorecen a La Libertad Avanza, el partido oficial. Las palabras de Trump provocaron remezones en los mercados. Según sectores del Gobierno, Werthein había comunicado mal a las autoridades norteamericanas la situación política argentina.

Pero a los analistas no les ha pasado inadvertido el verdadro motivo por el cual el empresario, uno de los más ricos de este país, resolvió abandonar al Gobierno en una instancia delicada, provocando la "furia" de Milei, según el portal La Política Online. Werthein no quiso seguir siendo parte del Gobierno que tendrá a Santiago Caputo, hasta ahora asesor en las sombras del anarco capitalista, como jefe de Gabinete. El joven "Rasputín" de Milei ya controlaba la Aduana, el fisco y los servicios de inteligencia, así como las llamadas "milicias digitales" que tuvieron al hasta ahora ministro en la mira. "El empresario le había adelantado a Javier Milei que no quería compartir equipo con el asesor".

Los rumores sobre su salida cobraron fuerza el fin de semana pasado, cuando Milei deslizó que tras las elecciones de medio término realizaría modificaciones en su equipo ministerial. "De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos".

Gobierno de coalición

El sostén financiero de Washington a una economía al borde del abismo tuvo una exigencia política: más allá del veredicto de las urnas, Milei debe no solo refundar su Gobierno sino incorporar en la primera línea a dirigentes del PRO, el partido de la derecha tradicional que lidera el magnate y expresidente Mauricio Macri. También debería abrir la puerta a sectores moderados. El precio de la gobernabilidad va en desmedro del perfil ultraderechista del presidente y especialmente su hermana, Karina Milei. Un esquema de coalición que aparte del horizonte el peligro de un retorno del peronismo al poder en 2027 es visto además con muy buenos ojos por el empresariado.

La dimisión de Werthein, quien una década atrás simpatizaba con Cristina Kirchner, es también la consecuencia de previos desajustes. Milei lo descolocó con su agresivo discurso en Davos, de fuerte tono misógino y antiderechos. El empresario había reemplazado en su cargo a Diana Mondino, a quien el extertuliano televisivo echó por mantener el tradicional voto en la ONU de Argentina en rechazo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba.

La prensa argentina señala que Werthein será sustituido por Nahuel Sotelo, un ultraconservador que se desempeña como secretario de Culto y que tiene vínculos con Santiago Caputo.

