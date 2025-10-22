Sarkozy sufre amenazas de muerte y mantiene guardaespaldas en prisión

El expresidente de Francia preso, Nicolas Sarkozy, pasa malas noches en la cárcel parisiense de La Santé. Tras recibir amenazas de muerte transmitidas en directo por redes sociales, Sarkozy siguió con protección de sus guardaespaldas en su encierro. Tres reclusos de la prisión de Santé fueron identificados el miércoles tras la difusión en redes sociales de un vídeo, claramente grabado por un recluso, profiriendo amenazas a su llegada a las instalaciones de Nicolas Sarkozy, quien fue encarcelado el martes, según reveló la fiscalía de París y divulgaron Le Parisien y Bbfmtv. "La administración del penal realizó un registro administrativo en el que se incautaron dos teléfonos", indicó, confirmando la información de Europa 1. Dos policías o guardaespaldas han sido encargados de la seguridad del expresidente y están instalados en una celda vecina.

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por amenazas de muerte, que se ha confiado al 3.er distrito de la policía judicial. Los tres detenidos presentes en la celda han sido puestos bajo custodia policial especial.

El exjefe de Estado fue condenado el 25 de septiembre a cinco años de prisión por conspiración criminal en el juicio libio. Apeló la sentencia y se encuentra encarcelado desde el martes en la prisión de La Santé, primera vez que un expresidente francés entra en prisión. Nicolas Sarkozy está sujeto a las normas penitenciarias y encerrado en su celda la mayor parte del día.

Sarkozy cuenta con la protección de dos policías armados. Se turnan cada 12 horas para garantizar su seguridad. Esta presencia policial ha indignado a los guardias penitenciarios. "No sabíamos de la presencia de estos 'guardaespaldas'; estamos conociendo las condiciones de detención a medida que avanzamos", declaró Hugo Vitry, funcionario de prisiones del departamento de Salud y secretario local del sindicato Fuerza Obrera (FO) Justicia, a BFMTV. "Nos hemos puesto en contacto con la administración penitenciaria y la oficina del Ministro de Justicia para exigir explicaciones", añadió.

Un punto de vista compartido por el sindicato penitenciario CGT. «No hay ningún valor añadido. Ya sabemos cómo hacerlo muy bien (garantizar la seguridad de un recluso, nota del editor)», afirma Nicolas Peyrin, secretario general adjunto del sindicato de guardias penitenciarios.

Guardias armados, en una celda contigua

Dos agentes de seguridad han sido ubicados en una celda junto a la de Nicolas Sarkozy en la sección de aislamiento de la prisión parisina. Están armados, pero no tienen teléfonos móviles, según una fuente cercana al caso. Este sistema, dependiente del Ministerio del Interior, se estableció "en colaboración con el Ministro de Justicia" y "se mantendrá mientras se considere necesario", según según fuentes oficiales. "Esta situación sin precedentes requiere la adopción de medidas de seguridad adecuadas, adaptadas a la naturaleza específica de cada individuo y al contexto", consideran fuentes penitenciarias. El sindicato de guardias penitenciarios UFAP-UNSA Justicia denunció, en un comunicado de prensa, "una medida sin sentido, un desatino en materia de seguridad".

"Introducir armas en un centro de detención, incluso con el pretexto de protección, es cruzar la línea roja", escribió Alexandre Caby, secretario general del sindicato, en un comunicado de prensa particularmente indignado. "Al instalar policías en el centro de detención, el Estado afirma claramente que el personal penitenciario no sería capaz de garantizar la seguridad de un solo recluso, ni siquiera de un expresidente", criticó, calificándolo de "traición al servicio público penitenciario" y una "bofetada monumental". Para el Ministerio del Interior, "esta es una decisión destinada a garantizar su seguridad", "además, por supuesto, de todo lo implementado por la administración penitenciaria".

El caso Sarkozy

Nicolas Sarkozy, de 70 años, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración criminal en el juicio libio a cinco años de prisión, una detención sin precedentes en la historia de la República. Ha apelado esta decisión. Recibido con vítores de sus partidarios al salir de su domicilio en el oeste de París alrededor de las 9:15 de la mañana del martes, el expresidente llegó al hospital de la Salud unos veinte minutos después.

Tres de cada cuatro franceses creen que es "justiciable como cualquier otro, que no debería ser tratado de forma diferente a otras personas condenadas", según una encuesta de RTL-Toluna Harris Interactive publicada el miércoles. Una cifra que cae un 52% entre los partidarios republicanos, añade la encuesta.

Nicolas Sarkozy debería permanecer "un mínimo de tres semanas o un mes" en prisión, indicó el martes su abogado, Christophe Ingrain. El Tribunal de Apelación de París tiene dos meses para resolver la solicitud de liberación presentada tras su detención. Recibido por el presidente Emmanuel Macron el viernes pasado en el Palacio del Elíseo, el exjefe de Estado también podría recibir la visita en prisión del ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Estas visitas son desaprobadas por la "mayoría de los franceses", al igual que la manifestación de apoyo celebrada el martes por la mañana frente a su domicilio, según la encuesta interactiva de RTL-Toluna Harris. El 53% desaprueba esta manifestación y el 57% la visita anunciada de Gérald Darmanin, según esta encuesta realizada en línea el martes entre una muestra de 1.025 personas representativas de la población francesa mayor de 18 años.