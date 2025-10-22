Trump mata a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia

La recrudecida y legalmente cuestionada campaña militar letal de Donald Trump en Latinoamérica se intensifica y tras ataques a Venezuela el republicano profundiza el capítulo de enfrentamiento con Colombia.

El martes el ejército estadounidense lanzó el octavo ataque letal conocido contra embarcaciones que Washington acusa, sin ofrecer pruebas, de narcotráfico, y dejó dos civiles muertos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha confirmado la operación este miércoles con un mensaje en X, que incluye un vídeo con el momento del ataque. Antes que él la cadena CBS primero y luego otros medios habían adelantado la noticia del ataque.

Se trata del primero de estos hundimientos de supuestas narcolanchas que Trump autoriza en el Pacífico, frente a las costas de Colombia. Los siete anteriores en esta campaña, que el republicano inició el 2 de septiembre y en los que ha matado al menos a 32 personas, se han lanzado en el Caribe frente a costas de Venezuela.

Algunos de los ocupantes de esas embarcaciones hundidas con misiles en ataques previos eran colombianos, incluyendo uno que sobrevivió a un ataque la semana pasada y que fue repatriado, igual que otro superviviente de Ecuador. Este último ya ha sido liberado en su país, que no ha encontrado pruebas para poder procesarlo por narcotráfico, el crimen del que le acusa Washington.

Narcotráfico y cambios de régimen

Numerosos expertos legales y voces tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional se han alzado contra estos ataques y ejecuciones que muchos consideran extajudiciales y en vulneración de la ley internacional. Se pone en cuestión que Trump tenga la autoridad que se arroga para realizar estas operaciones militares, que ampara bajo una autoproclamada declaración de “guerra” contra el narcotráfico.

En su mensaje en X este miércoles Hegseth, de hecho, ha establecido comparaciones entre las acciones contra el supuesto narcotráfico con la "guerra contra el terror" lanzada tras los atentados del 11-S. "Narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún sitio de nuestro hemisferio", ha escrito. "Igual que Al Qaeda lanzó la guerra en nuestra tierra estos carteles lo hacen en nuetra frontera y contra nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia".

Tras las acciones de Trump, no obstante, se identifica un esfuerzo por lograr cambios de régimen y la semana pasada el propio mandatario reconoció que ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Tensión creciente con Petro

En los últimos días Trump ha intensificado su enfrentamiento con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Este ha acusado a EEUU de asesinato por la muerte de ciudadanos colombianos en al menos dos de los ataques. El séptimo de estos EEUU lo lanzó el fin de semana y provocó tres muertos, a los que Washington acuso de ser miembros del ELN, designado como grupo terrorista por el Departamento de Estado en 1997.

Trump este fin de semana amenazó con anunciar nuevos aranceles a Colombia esta semana pero hasta la hora de escribir estas líneas no lo ha hecho.

