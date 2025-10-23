Guerra en Oriente Próximo
Israel bombardea de nuevo el sur de Gaza
Por el momento no se han reportado víctimas tras estos ataques
En los 13 días que han pasado desde la entrada en vigor de la tregua se han reportado 88 muertos y 315 heridos gazatíes
EFE
Tanques militares israelíes bombardearon a primera hora de este jueves la zona de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, "con potentes explosiones que se escucharon en toda la zona" indicaron fuentes locales a EFE, pese al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás. De momento, no se han reportado víctimas por estos ataques.
La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como "línea amarilla", el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, el Ejército ha abierto fuego constantemente desde las posiciones que mantiene en "esta línea amarilla" contra civiles palestinos que intentan regresar a sus casas para ver su estado y que, en la mayoría de los casos, desconocían que estaban en "zona militarizada".
El Ejército dijo esta semana que había comenzado a señalizar esta "línea amarilla" con postes de hormigón de 3,5 metros de altura pintados de color amarillo, y que los estaban colocando cada 200 metros. "El proceso de marcado continuará en el futuro próximo", dijo el Ejército.
En estos trece días de tregua, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha contabilizado al menos 88 muertos y 315 heridos gazatíes por ataques israelíes.
