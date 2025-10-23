Rusia
Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas
Afirma que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional
EFE
Moscú
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después