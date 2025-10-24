"Libertad o comunismo". Milei llama a defender la obra de su Gobierno en las urnas en una contienda crucial para su futuro

"A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina". El ultraderechista Javier Milei cerró en Rosario, la ciudad natal de Leo Messi, a unos 400 kilómetros de la capital, la campaña electoral de su partido, La Libertad Avanza (LLA). A tres días de unos comicios legislativos que decidirán la suerte de su Gobierno, las encuestas han sido por lo general desfavorables para el anarco capitalista. Sin embargo, sus capacidades predictivas han sido puestas en cuestión por los desaciertos de las últimas contiendas.

Un último sondeo de la consultora Proyección le asigna al oficialismo un 36,4% de los votos, contra 34% de Fuerza Patria, donde se agrupa del peronismo. Pero ese partido opositor se presenta en otras provincias con otras siglas, lo que aumentaría las adhesiones del anti mileismo más visceral. Los centristas de Provincias Unidas alcanzarían el 6,5% y el Frente de Izquierda el 4,3%.

"Hay que defender el camino recorrido: libertad o comunismo castro chavista". Meses atrás, el jefe de Estado auguraba una victoria aplastante en las urnas. Las expectativas se moderaron como consecuencia del cambio de humor social debido a la crisis económica y los resonantes casos de corrupción que provocaron la caída en la aprobación del presidente. Los analistas coinciden en que una "buena elección" para la ultraderecha sería alcanzar un tercio de la cámara de Diputados y, de esta manera, evitar los peores escenarios legislativos, entre ellos la posibilidad de un juicio político a Milei. Para que ese objetivo se cumpla, LLA debería ganar en Santa Fe y Córdoba, la segunda y tercera provincia más importantes de este país, así como realizar una elección importante en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 40% del padrón.

"En 2023, los argentinos dijeron basta. Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que, aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz", dijo Milei. "Este Gobierno es distinto a todos los que hubo antes", aseguró el ex tertuliano televisivo, y destacó especialmente la reducción de la inflación como su principal acierto. Su gestión, insistió el presidente, enfrenta un Congreso que le provoca serios trastornos. A pesar de esos obstáculos, "llegamos a la elección de pie". Milei no hizo ninguna mención a José Luis Espert, quien era su principal bandera en Buenos Aires y debió abandonar la competencia debido a sus vínculos con Maximiliano "Fred" Machado", acusado de narcotráfico en los Estados Unidos, donde será extraditado en las próximas semanas.

La campaña opositora

"Argentina o Milei"¸y "Argentina o Scott Bessent (el secretario del Tesoro norteamericano)", fueron las consignas del peronismo en el cierre de campaña. En los comicios de septiembre pasado, ese partido le sacó 14 puntos de ventaja al oficialismo. Ningún encuestador pronostica una diferencia similar para este domingo. "Dijimos que queríamos salir a escuchar y no dar tantos discursos. Lo que percibíamos es lo que comprobamos en cada charla que tuvimos. La gente nos pide que hay que frenar a Milei, nos dice que frenemos el ajuste, el endeudamiento y el maltrato. Los argentinos no llegan a fin de mes, no les alcanza", dijo Mariano Recalde, actual senador y primer candidato a renovar su banca el domingo. Itai Hagman, cabeza de los candidatos a la Cámara de Diputados, criticó especialmente las relaciones que ha establecido Milei con Donald Trump, quien condicionó el apoyo de Estados Unidos a la Argentina al triunfo de LLA. "Trump le dijo a todo el pueblo argentino, o lo vota la Milei o le suelto la mano. Esa extorsión, que siempre ha sido el chantaje de los poderosos contra los pueblos, nos tiene que hacer tomar conciencia en estas elecciones". El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el dirigente peronista con mejor imagen de cara a las presidenciales de 2027 dijo por su parte que "Milei es la estafa de TikTok más grande de la historia argentina".

Expectativas en el mercado

El cierre de la campaña electoral estuvo marcado por las presiones en el mercado. A lo largo de la semana, el incrementodel precio del dólar no dejó de inquietar a las autoridades económicas. Estados Unidos ha intervenido en al menos dos oportunidades para contener la cotización de su propia moneda en Argentina. En el último mes se gastaron 5.000 millones dólares del Tesoro nacional, el Banco central y el Tesoro de EEUU para controlar el valor de la divisa que es la garantía del control inflacionario.

Más allá del resultado, existe una certeza en los analistas de que a partir del lunes el Gobierno de ultraderecha será objeto de una doble intervención. De un lado, se espera que continue el papel tutelar desde el exterior de Bessent de la marcha de la economía. Por otro, un completo rearmado del gabinete de ministros con la entrada de representantes de la derecha tradicional. La gran novedad de este jueves fue la designación de Pablo Quirno como ministro de Exteriores en reemplazo de Gerardo Werthein. Quirno es un ex director regional de JP Morgan y conocedor del funcionamiento de los mercados internacionales. Hasta su nombramiento formaba parte del directorio del Banco Central. Mientras se anunciada su llegada a la Cancillería, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan se reunía en Buenos Aires con banqueros para conversar sobre la futura gobernabilidad en este país.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, conocido por la defensa de narcotraficantes de su estudio de abogados, también decidió dar un paso al costado y dimitió este jueves. "Me voy muy feliz", dijo, pero dejó la sensación de que abandonaba el barco antes de un posible naufragio.

