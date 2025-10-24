Guerra comercial
Trump corta toda negociación comercial con Canadá por el uso "fraudulento" de las palabras de Reagan sobre aranceles
El presidente de EEUU argumenta que el Gobierno de Ontario se ha comportado "de forma atroz"
EFE
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha suspendido las negociaciones comerciales que su país mantenía con Canadá y lo ha justificado con el argumento de que el vecino del norte "ha utilizado fraudulentamente un anuncio" en el que aparece el expresidente Ronald Reagan hablando mal de los aranceles.
En una publicación en su red social Truth Social la noche del jueves, Trump aseguró: "Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de EEUU". En esta línea, añadió que "debido a su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con canadá quedan terminadas".
Canadá es uno de los principales socios comerciales de EEUU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Según medios estadounidenses, el anuncio televisivo al que alude Trump fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá.
El anuncio utiliza un audio de 1987 del expresidente Ronald Reagan, quien señala a los aranceles como un elemento dañino para la economía, pero el actual inquilino de la Casa Blanca considera que se está tergiversado.
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa en Badajoz, se plantea trabajar en el Ejército