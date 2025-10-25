La izquierdista Catherine Connolly gana las elecciones presidenciales en Irlanda con el apoyo del Sinn Féin

La diputada izquierdista Catherine Connolly se ha proclamado este sábado ganadora de las elecciones presidenciales en Irlanda, celebradas el viernes. Connolly, apoyada por los nacionalistas del Sinn Féin y por otros partidos de izquierdas, ha logrado una clara victoria con más del 60% de los votos, según apuntan los primeros recuentos, frente a casi el 30% de su rival, la candidata del partido de centroderecha Fine Gael, Heather Humphreys, quien ha reconocido la derrota. Los resultados, marcados por la baja participación y por una gran cantidad de votos nulos, han demostrado el hartazgo de gran parte de la población con el actual Gobierno de centroderecha y con la clase política en general.

“Quiero felicitar a Catherine por convertirse en la próxima presidenta de Irlanda. Catherine será una presidenta para todos nosotros y será mi presidenta, y realmente me gustaría desearle todo lo mejor”, ha asegurado Humphreys poco antes de terminar el recuento. Su derrota supone un duro golpe para el Ejecutivo de coalición, comandado por el centrista Fianna Fáil y por el Fine Gael junto a los Verdes. El candidato del Fianna Fáil, Jim Gavin, renunció a la carrera presidencial tras salir a la luz un escándalo relacionado con el alquiler de una vivienda de su propiedad, aunque su nombre seguía en las papeletas y ha logrado menos de un 10% de los votos.

Castigo al Gobierno

Las dificultades para acceder a una vivienda y el descontento de una parte de la población con la llegada de solicitantes de asilo ha mermado al Gobierno, reelegido el año pasado, en los últimos meses. Una situación que ha beneficiado a los nacionalistas del Sinn Féin (durante años el brazo político del IRA), quienes aspiran a lograr una victoria en las próximas elecciones generales, previstas para 2029, y a poner de nuevo sobre la mesa el debate de la reunificación.

Connolly se ha beneficiado de los errores de campaña de sus rivales, del cansancio del electorado con el Gobierno y de su tirón entre los más jóvenes gracias a las redes sociales. Sus posiciones firmes contra el rearme de Europa y contra los ataques de Israel en Gaza, calificados como genocidio por las principales organizaciones internacionales, han atraído al electorado de izquierdas y le han valido el apoyo de figuras destacadas del mundo de la cultura, entre ellos el grupo de rap norirlandés Kneecap.

Votos nulos

Aun así, la baja participación, ligeramente superior al 40%, y la gran cantidad de votos nulos, los cuales han llegado a alcanzar el 20% en algunas circunscripciones, han dejado claro el hartazgo cada vez mayor de los irlandeses con la clase política en general. Connolly ha prometido dejar a un lado sus posiciones ideológicas y representar a todos los irlandeses en su nuevo cargo, el cual tiene un papel principalmente institucional en Irlanda y carece de poder efectivo, aunque sí puede ejercer influencia en algunas materias. “Quiero dar las gracias a todos, incluso a aquellos que no me han votado. Entiendo sus preocupaciones en relación con quién les representará mejor”, ha asegurado.

La nueva presidenta sucederá en el cargo a Michael D. Higgins, quien ha ocupado el puesto desde 2011 con buenos índices de popularidad, y será investida oficialmente en una ceremonia institucional en el castillo de Dublín a mediados de noviembre.