Más de 3.500 personas evacuadas en República Dominicana a causa del huracán Melissa

La República Dominicana continúa bajo los efectos del huracán Melissa, con más de 3.500 personas evacuadas y casi 1,4 millones de personas sin agua, según datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). De momento, en el país caribeño el fenómeno ha causado un muerto e inundaciones, y las autoridades continúan la búsqueda en aguas del mar Caribe de un niño que desapareció junto al malecón de Santo Domingo.

El huracán estaba localizado esta mañana a unos 195 kilómetros al sur/sureste de Kingston, (Jamaica) y a unos 450 al sur/suroeste de Guantánamo (Cuba). Un total de 30 provincias de las 32 que tiene República Dominicana están en alerta, nueve de ellas en aviso rojo, y dieciséis en amarillo, entre las que se encuentra el territorio de la capital dominicana, que ayer rebajó su nivel de aviso. Además, 82 personas duermen en albergues, repartidas entre los cinco refugios públicos abiertos con motivo de la situación meteorológica. También hay 752 viviendas afectadas, de las cuales dieciséis lo están parcialmente y una ha quedado totalmente destruida.

Por otro lado, 48 comunidades están incomunicadas, entre las que se encuentra La Ceiba, en Santo Domingo Norte, donde las autoridades han tenido que realizar una entrega con drones de lotes de alimentos debido al desbordamiento del río Cabón. El COE reiteró su recomendación este domingo de "abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta". Asimismo, en la costa caribeña, Emergencias instó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, a permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida.

Según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami (EE.UU.), Melissa continúa su movimiento por el Caribe como potente huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro. El fenómeno avanza lentamente a unos 7 kilómetros por hora hacia el oeste, advierte el parte del NHC, emitido a las 9:00 hora local (13:00 GMT).

Los meteorólogos esperan que el ciclón se mueva hoy lentamente hacia el oeste, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes. Después de pasar por Jamaica y el sureste de Cuba, pronostican que llegará a las Bahamas el miércoles. Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.