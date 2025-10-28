Jamaica se blinda ante el temor a la destrucción masiva del huracán 'Melisa', que ya ha causado 4 muertos

Vientos brutales y lluvias intensas azotan Jamaica desde el lunes a la espera de que el huracán 'Melissa', que podría causar destrucción una "masiva", impacte de lleno a mediodía del martes. De momento, ha causado ya tres muertos, tres en Haití y una en República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

La tormenta, que actualmente se encuentra al sur de la nación insular, "probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica", dijo el primer ministro Andrew Holness, en una entrevista en CNN. "Y si eso llegara a suceder, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa", añadió.

Con vientos de 280 kilómetros por hora, 'Melissa' alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson. "Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche", advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Sus fuertes lluvias combinadas con vientos intensos podrían causar devastación a la escala de huracanes históricos como 'María' en 2017 o 'Katrina' en 2005.

A pesar de las órdenes de evacuación, muchos residentes de Jamaica decidieron quedarse.

Ritmo lento

Parte del impacto de 'Melissa' proviene de su ritmo lento: avanza más despacio que una persona caminando, a solo 5 kilómetros por hora o menos, lo cual hace que permanezca más tiempo en cada lugar a su paso. El huracán también amenaza el este de Cuba, así como el sur de las Bahamas y el archipiélago de Turcas y Caicos, un territorio británico.

En Cuba, con dificultades para difundir información preventiva por la falta de electricidad, las autoridades apuran preparativos para recibir el martes los embates de 'Melissa'.

El Consejo de Defensa Nacional declaró el lunes la "fase de alarma" en las seis provincias del este (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas).

Las autoridades empezaron a evacuar a unas 650.000 personas en estas provincias, donde la población hace acopio de víveres y trata de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y Repúblicana Domincana.