Trump admite que no puede optar a un tercer mandato: "Es una lástima"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles que no puede optar a la reelección para un tercer mandato, pues lo prohíbe la Constitución, y dijo que "es una lástima".

"Tengo las mejores cifras en las encuestas que haya tenido cualquier presidente en muchos años. Diría que, si lo lees, está bastante claro: no se me permite postularme. Es una lástima. Pero tenemos a mucha gente excelente", declaró a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Corea del Sur desde Japón. Trump había reavivado la idea de optar a un tercer mandato el pasado lunes, cuando dijo que le "encantaría" buscar la reelección.

"Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo", dijo a los reporteros a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón.

El plan para un tercer mandato

En las mismas declaraciones, sin embargo, el mandatario también respaldó una eventual candidatura para 2028 encabezada por el actual vicepresidente, JD Vance, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, como compañero de fórmula. "Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables", indicó. "No creo que nadie se presentaría contra nosotros".

Steve Bannon, exasesor del presidente, aseguró recientemente en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, a pesar de que lo impide la Enmienda 22 de la Constitución estadounidense.

Esta recoge que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces" y fue ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Sectores cercanos a Trump han sugerido la posibilidad de que el republicano regrese a la presidencia presentándose como candidato a la vicepresidencia junto a Vance, y que este último renuncie una vez asumido el cargo.