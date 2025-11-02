El secretario de Guerra de EEUU dice que estudiará con Pekín un canal de comunicación militar

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado que durante sus recientes encuentros con su homólogo chino, el ministro de Defensa, Dong Jun, ambos coincidieron en la necesidad de establecer una línea de comunicación a nivel militar para evitar escaladas y que tratarán el asunto en futuras reuniones.

En un mensaje en la red social X, Hegseth dijo que tuvo una reunión "positiva" con Dong en Malasia, en el marco de la cumbre de responsables de Defensa de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus aliados (ADMM-Plus).

Hegseth dijo que volvió a hablar con Dong en Kuala Lumpur. "Ambos estuvimos de acuerdo en que la paz, la estabilidad y las buenas relaciones son el mejor camino para nuestros dos grandes y fuertes países", escribió el secretario de Guerra, que aseguró que en línea con lo dicho por el presidente Donald Trump, su departamento buscará "la paz mediante la fuerza, el respeto mutuo y las relaciones positivas".

Evitar conflictos

"El almirante Dong y yo también coincidimos en que debemos establecer canales de comunicación militar para evitar conflictos y reducir la tensión en caso de que surja algún problema. Tenemos más reuniones programadas próximamente sobre este tema", añadió Hegseth, que cerró el mensaje escribiendo "¡Que Dios bendiga a China y a Estados Unidos!". Los medios oficialistas chinos por el momento no se han pronunciado acerca del mensaje de Hegseth publicado en X.

La esperada reunión de Hegseth y Dong se produjo después de que el encuentro bilateral previsto en el foro de Defensa Shangri-La de Singapur, que tuvo lugar del 30 de mayo al 1 de junio, no saliera adelante debido a la ausencia del titular chino de Defensa.

En su reunión en la capital malaya, Hegseth advirtió a su vez a Dong que a EEUU le preocupan las acciones de China alrededor de Taiwán -isla autogobernada que el gigante asiático no descarta invadir-, un día después de que los presidentes estadounidense y chino, Donald Trump y Xi Jinping, mantuvieran un encuentro en Busan (Corea del Sur) en el que, según el republicano, no se abordó el tema.