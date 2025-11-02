Sondeos en California apuntan a una victoria del plan de Newsom para un nuevo mapa electoral

Los últimos sondeos muestran que la mayoría de californianos votará el martes a favor de la proposición 50, medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom para redistribuir el mapa electoral y favorecer a los demócratas en las legislativas de 2026 en respuesta a una iniciativa similar en Texas del presidente Donald Trump.

Las encuestas más recientes muestran un apoyo de entre el 56 y el 60% del electorado californiano, con un 38-43% de rechazo y un número muy bajo de indecisos.

La Proposición 50, que se vota este 4 de noviembre, busca una redistribución temporal de los mapas electorales en California para poner la balanza a favor del Partido Demócrata en cinco distritos congresionales que, de otro modo, estarían con casi total seguridad en poder de los republicanos en este estado.

Redistribución en Texas

La medida responde directamente a una iniciativa liderada este año por Trump en el estado de Texas, donde los republicanos habrían logrado asegurar al menos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes tras haber redistribuido distritos en ese estado con el objetivo de que la formación conservadora retenga la mayoría de la Cámara Baja en 2026.

Esto ha desatado una oleada de iniciativas por todo el país para tratar de redibujar de manera anticipada -estos procesos se hacen normalmente cada vez que se renueva el censo Federal al principio de cada década- las líneas de las diferentes circunscripciones para el Congreso, un procedimiento conocido en inglés como "gerrymandering".

Al menos 14 estados están actualmente inmersos en procesos para redistribuir distritos congresionales antes de tiempo con objetivos claramente partidistas. El partido que logre el control de una o de ambas cámaras del Congreso determinará el rumbo que tomará la segunda mitad del actual mandato de Donald Trump, que cuenta ahora con mayorías muy ajustadas en ambos hemiciclos.