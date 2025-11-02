Trump celebra una lujosa fiesta de Halloween al estilo ‘Gran Gatsby’ mientras millones de estadounidenses pierden las ayudas para alimentos

En vísperas de la suspensión del mayor plan contra el hambre en Estados Unidos, del que dependen 42 millones de personas, Donald Trump celebró una fiesta de Halloween inspirada en El Gran Gatsby y los felices años veinte. Las imágenes del presidente, rodeado de miembros de su gobierno y donantes entre bailarinas con vestidos de plumas y música de jazz en directo, han desatado una cascada de críticas.

La brecha entre la realidad que viven los beneficiarios del SNAP (Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria), sin fondos desde el cierre del gobierno hace más de un mes, y el lujo que se respiraba tras las puertas de Mar-a-Lago es evidente. Mientras las colas en los bancos de alimentos crecen y cientos de miles de funcionarios esperan su sueldo, la mansión de Trump presumía de banquetes de postres y esculturas de hielo que servían champán. La lista de invitados incluía al secretario de Estado, Marco Rubio, y su esposa, así como a las hijas del presidente, Tiffany Trump, con su marido, e Ivanka, junto a Jared Kushner.

El tema de la fiesta, según la Casa Blanca, era “A Little Party Never Killed Nobody”, una canción de la adaptación cinematográfica de El Gran Gatsby, la novela de F. Scott Fitzgerald que retrata la decadencia moral del lujo y la corrupción del sueño americano, de la mano de su protagonista, el millonario Jay Gatsby, conocido por organizar fiestas extravagantes en su mansión de Long Island, Nueva York.

Críticas al presidente

El gobernador de California, Gavin Newsom, una de las figuras demócratas más combativas frente a Trump, criticó la fiesta en una publicación en X. “Donald Trump organiza una fiesta al estilo de El Gran Gatsby mientras los beneficios del SNAP están a punto de desaparecer para 42 millones de estadounidenses. No le importas nada”, aseguró.

El senador de Conneticut, Chris Murphy, se sumó a los comentarios contra la celebración del presidente. "La forma en que presume su falta de humanidad en la cara de los estadounidenses nunca deja de sorprenderme", declaró. "Se niega ilegalmente a pagar los beneficios de los cupones de alimentos… mientras organiza una fiesta exageradamente ostentosa al estilo Gatsby para sus amigos millonarios y corporativos de la derecha", publicó en su perfil de X.

Sin embargo, desde el gobierno desestiman las críticas. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró a The Independent en respuesta a la polémica que los demócratas “están llenos de mentiras” y los responsabilizó de los recortes en los programas sociales. “El presidente Trump ha pedido constantemente que hagan lo correcto y reabran el gobierno, algo que podrían hacer en cualquier momento”, afirmó Kelly.

Recortes sociales

La suspensión de los cupones de alimentos de SNAP es una de las muchas áreas que está siendo afectada por el cierre del gobierno estadounidense, junto a la congelación del salario de cientos de miles de empleados públicos e incluso problemas en el tráfico aéreo.

Los republicanos culpan a los demócratas por el cierre del gobierno y aseguran que hay poco que ellos puedan hacer. “El pueblo estadounidense ya está sufriendo, y el sufrimiento va a empeorar mucho”, declaró ante la prensa el vicepresidente JD Vance. “No es porque el presidente de los Estados Unidos haya fallado en hacer que el cierre sea indoloro. Ha hecho todo lo posible para que el impacto sea lo menos doloroso posible”, insistió. Por su parte, Trump publicó en Truth Social: “No quiero que los estadounidenses pasen hambre solo porque los demócratas radicales se niegan a hacer lo correcto y REABRIR EL GOBIERNO”.

Horas antes de la cancelación de los pagos a SNAP, un tribunal federal ordenó a la administración Trump que comenzara a financiar los cupones alimentarios con fondos de emergencia por valor de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, la administración asegura que no tiene permiso para usar el fondo de contingencia, contradiciendo un plan previo del Departamento de Agricultura para mantener el SNAP activo durante el cierre.

