Colapso
Rescatado en Roma el trabajador atrapado tras el derrumbe parcial de la Torre dei Conti
El operario pasó más de once horas bajo los escombros de la histórica construcción medieval, situada junto a los Foros Imperiales, y fue trasladado grave al hospital
Redacción
Los equipos de emergencia lograron rescatar este lunes al trabajador que había quedado atrapado entre los escombros tras el derrumbe parcial de una construcción medieval situada en el centro de Roma, donde se realizaban trabajos de restauración. El hombre fue trasladado al hospital en estado grave.
Once horas bajo los escombros
El operario permaneció atrapado hasta pasadas las 22:30 hora local (21:30 GMT), momento en que fue finalmente liberado por los servicios de emergencia y evacuado en ambulancia a un hospital de la capital italiana.
La Torre dei Conti, el edificio afectado, sufrió dos colapsos parciales a lo largo de la jornada. El primero, ocurrido alrededor de las 11:20 hora local (10:20 GMT), dejó a cinco operarios atrapados. Cuatro de ellos fueron rescatados rápidamente por los bomberos, mientras que el quinto quedó sepultado bajo los escombros.
Un segundo derrumbe complicó el rescate
Durante las labores de rescate, aproximadamente una hora y media después del primer incidente, se produjo un segundo derrumbe que dificultó las operaciones, aunque ningún bombero resultó herido.
La Torre dei Conti, situada cerca de la Via dei Fori Imperiali, es uno de los ejemplos más destacados de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias fortificadas para familias nobles y autoridades eclesiásticas.
Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior. Por este motivo, el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración, centrado en “la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea”, según la web municipal.
